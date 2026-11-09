Marco Bezzecchi thắng chặng MotoGP Qatar

Marco Bezzecchi của đội Aprilia Racing giành chiến thắng tại chặng Qatar Grand Prix (Ảnh: Reuters)

Marco Bezzecchi của đội Aprilia Racing giành chiến thắng tại chặng Qatar Grand Prix, diễn ra trên đường đua Lusail International Circuit. Tay đua người Italia hoàn thành 22 vòng đua với thời gian 41 phút 29,173 giây. Anh về đích sớm hơn Marc Marquez 3,083 giây, trong khi Raul Fernandez cán đích thứ ba.

Bezzecchi có xuất phát thuận lợi và duy trì vị trí dẫn đầu trong suốt cuộc đua. Ở những vòng đầu, Marc Marquez phải cạnh tranh với các tay đua Aprilia và từng bị Raul Fernandez vượt qua. Pedro Acosta cũng có thời điểm vươn lên nhóm đầu, nhưng vấn đề áp suất lốp khiến tay đua của KTM phải giảm tốc độ và kết thúc cuộc đua ở vị trí thứ sáu.

Marquez dần cải thiện tốc độ ở nửa sau cuộc đua. Đến vòng 13, tay đua người Tây Ban Nha lập kỷ lục vòng chạy mới tại Lusail. Khi còn ba vòng, anh vượt qua Raul Fernandez để giành vị trí thứ hai. Tuy nhiên, khoảng cách với Bezzecchi lúc này đã vượt quá ba giây, khiến Marquez không còn đủ thời gian tạo thêm sức ép lên đối thủ.

Chiến thắng tại Qatar có ý nghĩa đặc biệt với Bezzecchi (Ảnh: Reuters)

Chiến thắng tại Qatar có ý nghĩa đặc biệt với Bezzecchi. Trước đó một ngày, anh đã ngã xe trong cuộc đua Sprint sau pha tranh chấp với chính Marquez. Tay đua Aprilia nhanh chóng lấy lại phong độ ở cuộc đua chính và trở thành người đầu tiên giành chiến thắng tại 12 chặng đua trên 12 đường đua khác nhau.

Với Marc Marquez, vị trí thứ hai chưa đủ để giúp anh sớm đăng quang. Tay đua Ducati cần chiến thắng tại Qatar, đồng thời đối thủ cạnh tranh Jorge Martin phải kết thúc ngoài nhóm có điểm. Tuy nhiên, Martin về thứ bảy, khiến cuộc đua vô địch tiếp tục được duy trì.

Sau chặng Qatar, Marquez có 431 điểm, hơn Martin 60 điểm. Bezzecchi đứng thứ ba, kém Marquez 74 điểm. Mùa giải còn hai chặng, trong đó chặng tiếp theo tại Bồ Đào Nha là vòng áp chót. Vì vậy, cơ hội giành chức vô địch thứ tám ở hạng đấu cao nhất của Marquez vẫn chưa được xác định.

Nguồn: Reuters