Marc Marquez lần thứ 8 vô địch MotoGP (Ảnh: Reuters)

Marc Marquez chính thức vô địch MotoGP 2026 sau khi về thứ tám tại chặng Bồ Đào Nha ngày 22/11. Kết quả này giúp tay đua Ducati đăng quang trước một chặng, khi đối thủ không còn khả năng san lấp khoảng cách điểm số.

Trước cuộc đua tại Portimão, Marquez chỉ cần cán đích trong nhóm chín tay đua dẫn đầu để vô địch. Xuất phát ở vị trí thứ hai, anh lựa chọn chiến thuật thận trọng nhằm bảo toàn lợi thế.

Trong khi đó, Marco Bezzecchi thể hiện phong độ vượt trội trên chiếc Aprilia. Tay đua Italia giành chiến thắng chặng thứ bảy trong mùa giải. Jorge Martín về nhì, còn Raúl Fernández đứng thứ ba. Kết quả này giúp Aprilia chiếm trọn bục trao giải tại Bồ Đào Nha.

Dù không thắng chặng, Marquez vẫn trở thành tâm điểm cuộc đua. Vị trí thứ tám đủ để anh chính thức đăng quang trước vòng cuối tại Valencia.

Marc Marquez hoàn tất cuộc lội ngược dòng lịch sử

Marc Marquez hoàn tất cuộc lội ngược dòng lịch sử

Chức vô địch năm 2026 đánh dấu lần thứ tám Marquez đăng quang ở hạng đua cao nhất thế giới. Thành tích này giúp anh cân bằng kỷ lục của Giacomo Agostini, đồng thời vượt qua cột mốc bảy danh hiệu của Valentino Rossi.

Đáng chú ý, Marquez từng bị Bezzecchi bỏ xa 102 điểm sau bảy chặng đầu mùa. Tuy nhiên, tay đua Tây Ban Nha từng bước thu hẹp khoảng cách và vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp.

Hành trình trở lại càng ấn tượng khi Márquez phải trải qua những ca phẫu thuật vì chấn thương trong năm. Dù vậy, tay đua 33 tuổi vẫn duy trì phong độ ổn định để giành danh hiệu quan trọng nhất mùa giải.

Sau cuộc đua, Marquez nhận chiếc mũ bảo hiểm vàng kỷ niệm từ huyền thoại Agostini. Khoảnh khắc này đánh dấu cuộc hội ngộ đặc biệt giữa hai tay đua cùng sở hữu tám chức vô địch hạng cao nhất.

Với danh hiệu năm 2026, Marquez nâng tổng số chức vô địch thế giới ở các hạng đua lên con số 10, tiếp tục khẳng định vị thế trong lịch sử MotoGP.

Nguồn: Reuters