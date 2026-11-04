Lương tối thiểu vùng tăng đến 390.000 đồng mỗi tháng từ năm 2027

Theo Nghị định số 399/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, mức lương tối thiểu mới sẽ chính thức áp dụng từ ngày 1/1/2027, thay thế quy định tại Nghị định số 293/2025/NĐ-CP. Chính sách áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và các tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Mức lương tối thiểu mới áp dụng theo từng địa bàn

Theo nghị định, mức lương tối thiểu tháng được điều chỉnh tăng tại cả 4 vùng. Cụ thể, vùng I tăng từ 5,31 triệu đồng lên 5,7 triệu đồng, tương ứng tăng 390.000 đồng; vùng II tăng 350.000 đồng, từ 4,73 triệu đồng lên 5,08 triệu đồng.

Tại vùng III, mức lương tối thiểu tăng 310.000 đồng, từ 4,14 triệu đồng lên 4,45 triệu đồng. Trong khi đó, vùng IV tăng 340.000 đồng, từ 3,7 triệu đồng lên 4,04 triệu đồng mỗi tháng.

Như vậy, mức điều chỉnh cao nhất là 390.000 đồng/tháng tại vùng I, trong khi vùng III có mức tăng thấp nhất, với 310.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu tháng được điều chỉnh tăng tại cả 4 vùng kể từ ngày 1/1/2027

Bên cạnh lương tối thiểu tháng, lương tối thiểu theo giờ cũng được điều chỉnh. Cụ thể, vùng I tăng từ 25.500 đồng lên 27.400 đồng/giờ; vùng II từ 22.700 đồng lên 24.400 đồng/giờ; vùng III từ 20.000 đồng lên 21.400 đồng/giờ và vùng IV từ 17.800 đồng lên 19.400 đồng/giờ.

Việc áp dụng mức lương tối thiểu được xác định theo địa bàn hoạt động của người sử dụng lao động. Trường hợp doanh nghiệp có nhiều chi nhánh tại các địa bàn khác nhau, mỗi chi nhánh thực hiện mức lương tương ứng với địa bàn nơi đặt cơ sở hoạt động.

Đối với các đơn vị hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu kinh tế đặc biệt, khu thương mại tự do hoặc khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nằm trên nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau, mức áp dụng là mức cao nhất.

Trường hợp địa bàn được đổi tên hoặc chia tách, mức lương tối thiểu tiếp tục được xác định theo địa bàn trước khi thay đổi cho đến khi Chính phủ có quy định mới. Nếu địa bàn mới được thành lập từ nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng mức cao nhất.

Rà soát thỏa thuận tiền lương, không cắt giảm chế độ của người lao động

Nghị định 399/2026/NĐ-CP cũng quy định cụ thể nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu đối với các hình thức trả lương. Theo đó, đối với người hưởng lương tháng, mức lương theo công việc hoặc chức danh khi làm đủ thời giờ bình thường và hoàn thành định mức lao động, công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng của vùng tương ứng.

Tương tự, người lao động hưởng lương theo giờ phải được trả ít nhất bằng mức lương tối thiểu giờ tại địa bàn làm việc nếu hoàn thành công việc hoặc định mức đã thỏa thuận. Với các hình thức trả lương theo tuần, ngày, sản phẩm hoặc khoán, doanh nghiệp phải quy đổi tiền lương theo tháng hoặc giờ để đối chiếu, bảo đảm không thấp hơn mức tối thiểu tương ứng.

Đáng chú ý, người sử dụng lao động có trách nhiệm rà soát các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và quy chế trả lương để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định mới.

Nghị định đồng thời yêu cầu doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật lao động.

Đối với những thỏa thuận, cam kết hợp pháp có lợi hơn cho người lao động so với quy định tại nghị định, các bên tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trong đó, mức lương đối với công việc hoặc chức danh đòi hỏi người lao động qua học tập, đào tạo nghề được áp dụng cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu. Đối với công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, mức lương cao hơn ít nhất 5%; còn công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được trả cao hơn ít nhất 7% so với công việc có độ phức tạp tương đương trong điều kiện lao động bình thường.

Các quy định mới là cơ sở để người sử dụng lao động điều chỉnh thỏa thuận tiền lương, đồng thời bảo đảm việc thực hiện các quyền lợi của người lao động khi chính sách lương tối thiểu mới có hiệu lực từ đầu năm 2027.