CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thể thao

Luka Doncic ghi 52 điểm, giúp Lakers ngược dòng đánh bại Jazz

THÙY DƯƠNG
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Luka Doncic có màn trình diễn bùng nổ với 52 điểm, góp công lớn giúp Los Angeles Lakers đánh bại Utah Jazz với tỷ số 132-123 tại NBA ngày 25/10. Đội bóng thành Los Angeles đã lội ngược dòng sau khi bị dẫn trước 18 điểm, qua đó duy trì thành tích toàn thắng sau ba trận đầu mùa giải 2026–2027.

Doncic tỏa sáng, Lakers lội ngược dòng

Làm khách trên sân Delta Center của Utah Jazz, Lakers khởi đầu không thuận lợi khi để đối thủ tạo cách biệt lên đến 18 điểm trong hiệp đầu. Utah tận dụng tốt lợi thế sân nhà, liên tục gây sức ép với những pha tấn công hiệu quả của Lauri Markkanen và các đồng đội.

Tuy nhiên, Luka Doncic nhanh chóng trở thành điểm tựa của Lakers. Ngôi sao người Slovenia ghi 17 điểm ngay trong hiệp đầu, sau đó tiếp tục dẫn dắt các đợt tấn công, giúp đội khách từng bước thu hẹp khoảng cách. Austin Reaves cũng đóng góp quan trọng với khả năng ghi điểm ổn định, hỗ trợ Lakers giành lại thế trận.

Luka Doncic ghi 52 điểm, giúp Lakers ngược dòng đánh bại Jazz- Ảnh 1.

Luka Doncic thực hiện cú ném trong trận Los Angeles Lakers gặp Utah Jazz (Ảnh: AP)

Nhờ màn bứt tốc trong hiệp hai, Lakers khép lại nửa đầu trận đấu với lợi thế dẫn 74-71. Hai đội tiếp tục giằng co trong hiệp ba và phần lớn thời gian hiệp cuối, khi Utah nỗ lực tìm cách giành lại quyền kiểm soát.

Luka Doncic ghi 52 điểm, giúp Lakers ngược dòng đánh bại Jazz- Ảnh 2.

Luka Doncic thi đấu nổi bật, ghi 52 điểm giúp Lakers giành chiến thắng (Ảnh: AP)

Bước ngoặt đến ở những phút cuối. Doncic liên tiếp thực hiện các cú ném ba điểm quan trọng, góp phần tạo nên chuỗi ghi điểm giúp Lakers vươn lên dẫn 127-121 khi trận đấu còn 1 phút 42 giây. Đội khách sau đó duy trì lợi thế, khép lại trận đấu với chiến thắng 132-123.

Màn trình diễn ấn tượng của Doncic

Với 52 điểm, Doncic thiết lập thành tích ghi điểm cao nhất NBA mùa giải 2026–2027 tính đến thời điểm trận đấu diễn ra. Anh còn có 10 pha kiến tạo, 8 lần bắt bóng bật bảng và thực hiện thành công 8 cú ném ba điểm, thể hiện vai trò toàn diện trong lối chơi của Lakers.

Luka Doncic ghi 52 điểm, giúp Lakers ngược dòng đánh bại Jazz- Ảnh 3.

Austin Reaves góp công giúp Lakers ngược dòng trước Utah Jazz (Ảnh: AP)

Austin Reaves cũng có một trận đấu hiệu quả với 29 điểm, trở thành nhân tố hỗ trợ quan trọng bên cạnh Doncic. Sự phối hợp giữa hai cầu thủ giúp Lakers duy trì sức tấn công, đặc biệt trong giai đoạn quyết định của trận đấu.

Ở phía Utah Jazz, Lauri Markkanen dẫn đầu đội chủ nhà với 28 điểm. Keyonte George ghi 24 điểm cùng 10 pha kiến tạo, trong khi Jaren Jackson Jr. đóng góp 20 điểm. Dù có thời điểm tạo được cách biệt lớn, Jazz không thể duy trì lợi thế trước sức ép từ đối thủ.

Luka Doncic ghi 52 điểm, giúp Lakers ngược dòng đánh bại Jazz- Ảnh 4.

Luka Doncic đi bóng, tìm cơ hội ghi điểm trước sự truy cản của cầu thủ Utah Jazz (Ảnh: AP)

Chiến thắng này giúp Lakers nâng thành tích lên ba trận thắng sau ba trận đầu mùa giải mới. Màn trình diễn của Doncic tiếp tục cho thấy tầm ảnh hưởng của ngôi sao người Slovenia trong tham vọng cạnh tranh của đội bóng thành Los Angeles.

Nguồn: AP

Tin liên quan

Trực tiếp NBA Play-Offs: Lakers - OKC (Game 2)

Trực tiếp NBA Play-Offs: Lakers - OKC (Game 2)

Lakers gặp nhiều áp lực sau thất bại game 1 trước Thunder. LeBron James tiếp tục gánh đội, nhưng OKC với phong độ cao của Shai Gilgeous-Alexander cùng lối chơi tốc độ được đánh giá đủ sức thắng tiếp, vươn lên dẫn 2-0 series.

Trực tiếp NBA Play-Offs: Lakers - Rockets (Game 5)

Trực tiếp NBA Play-Offs: Lakers - Rockets (Game 5)

Lakers dẫn 3-1 trước Rockets sau loạt trận giằng co. Kinh nghiệm, đặc biệt từ LeBron James, giúp họ kiểm soát thời điểm quyết định. Rockets chơi ngang cơ nhưng yếu cuối trận. Chiến thắng game 4 mở hy vọng, song Lakers vẫn nắm lợi thế lớn.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Chấn động Minh Hằng lộ thân phận kẻ trộm hai mang | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Chấn động Minh Hằng lộ thân phận kẻ trộm hai mang | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 08:05 26/10/2026

(HTV) - Trong tập 13 Running Man Việt Nam 2026, Minh Hằng khiến Gia tộc R bất ngờ khi bị vạch trần là kẻ trộm vàng dù đồng thời mang thân phận điều tra viên. Cú lật kèo cùng sự trợ giúp của Quang Trung giúp phe trộm giành chiến thắng trong cuộc truy tìm bộ nữ trang.

Tám Quân khéo ăn vụng, Tư Ngọc thắng nhờ chiêu “gian xảo” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Tám Quân khéo ăn vụng, Tư Ngọc thắng nhờ chiêu “gian xảo” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 09:30 26/10/2026

(HTV) - Không cần vận động quá nhiều, các thành viên Running Man 4 vẫn khiến khán giả bật cười với thử thách ăn bánh bí mật. Từ những màn chối quanh co, đến biểu cảm no căng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trò chơi trở thành cuộc đấu trí hài hước, trong đó Tám Quân và Tư Ngọc đều tạo được dấu ấn riêng.

Tình trường “đếm bằng ngón chân”, cô gái chốt kèo với chàng thợ xe phân khối lớn | Bạn muốn hẹn hò

Tình trường “đếm bằng ngón chân”, cô gái chốt kèo với chàng thợ xe phân khối lớn | Bạn muốn hẹn hò

Show nổi bật 11:05 26/10/2026

(HTV) - Tình trường có thể “đếm bằng cả ngón chân”, Thanh Thanh vẫn giữ quan niệm yêu ai cũng xem như mối tình đầu. Sự hài hước, thẳng thắn của cô gái tạo nên màn mai mối thú vị, trước khi cả hai cùng bấm nút, chính thức chốt kèo tại Bạn muốn hẹn hò.

Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 dự kiến công bố 12 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 13,5 tỷ USD

Kinh tế 18:14 25/10/2026

(HTV) - Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 tại TP. Hồ Chí Minh dự kiến công bố 12 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 13,5 tỷ USD, tập trung vào logistics, năng lượng, hạ tầng, tài chính và cảng biển, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Xem thêm