Luka Doncic ghi 52 điểm, giúp Lakers ngược dòng đánh bại Jazz

Doncic tỏa sáng, Lakers lội ngược dòng

Làm khách trên sân Delta Center của Utah Jazz, Lakers khởi đầu không thuận lợi khi để đối thủ tạo cách biệt lên đến 18 điểm trong hiệp đầu. Utah tận dụng tốt lợi thế sân nhà, liên tục gây sức ép với những pha tấn công hiệu quả của Lauri Markkanen và các đồng đội.

Tuy nhiên, Luka Doncic nhanh chóng trở thành điểm tựa của Lakers. Ngôi sao người Slovenia ghi 17 điểm ngay trong hiệp đầu, sau đó tiếp tục dẫn dắt các đợt tấn công, giúp đội khách từng bước thu hẹp khoảng cách. Austin Reaves cũng đóng góp quan trọng với khả năng ghi điểm ổn định, hỗ trợ Lakers giành lại thế trận.

Luka Doncic thực hiện cú ném trong trận Los Angeles Lakers gặp Utah Jazz (Ảnh: AP)

Nhờ màn bứt tốc trong hiệp hai, Lakers khép lại nửa đầu trận đấu với lợi thế dẫn 74-71. Hai đội tiếp tục giằng co trong hiệp ba và phần lớn thời gian hiệp cuối, khi Utah nỗ lực tìm cách giành lại quyền kiểm soát.

Luka Doncic thi đấu nổi bật, ghi 52 điểm giúp Lakers giành chiến thắng (Ảnh: AP)

Bước ngoặt đến ở những phút cuối. Doncic liên tiếp thực hiện các cú ném ba điểm quan trọng, góp phần tạo nên chuỗi ghi điểm giúp Lakers vươn lên dẫn 127-121 khi trận đấu còn 1 phút 42 giây. Đội khách sau đó duy trì lợi thế, khép lại trận đấu với chiến thắng 132-123.

Màn trình diễn ấn tượng của Doncic

Với 52 điểm, Doncic thiết lập thành tích ghi điểm cao nhất NBA mùa giải 2026–2027 tính đến thời điểm trận đấu diễn ra. Anh còn có 10 pha kiến tạo, 8 lần bắt bóng bật bảng và thực hiện thành công 8 cú ném ba điểm, thể hiện vai trò toàn diện trong lối chơi của Lakers.

Austin Reaves góp công giúp Lakers ngược dòng trước Utah Jazz (Ảnh: AP)

Austin Reaves cũng có một trận đấu hiệu quả với 29 điểm, trở thành nhân tố hỗ trợ quan trọng bên cạnh Doncic. Sự phối hợp giữa hai cầu thủ giúp Lakers duy trì sức tấn công, đặc biệt trong giai đoạn quyết định của trận đấu.

Ở phía Utah Jazz, Lauri Markkanen dẫn đầu đội chủ nhà với 28 điểm. Keyonte George ghi 24 điểm cùng 10 pha kiến tạo, trong khi Jaren Jackson Jr. đóng góp 20 điểm. Dù có thời điểm tạo được cách biệt lớn, Jazz không thể duy trì lợi thế trước sức ép từ đối thủ.

Luka Doncic đi bóng, tìm cơ hội ghi điểm trước sự truy cản của cầu thủ Utah Jazz (Ảnh: AP)

Chiến thắng này giúp Lakers nâng thành tích lên ba trận thắng sau ba trận đầu mùa giải mới. Màn trình diễn của Doncic tiếp tục cho thấy tầm ảnh hưởng của ngôi sao người Slovenia trong tham vọng cạnh tranh của đội bóng thành Los Angeles.

Nguồn: AP