Luật Phát triển đô thị mở dư địa tăng biên chế TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước yêu cầu điều chỉnh nhân sự khu vực công để theo kịp tốc độ phát triển đô thị và khối lượng công việc ngày càng lớn tại cơ sở. Trong bối cảnh đó, Luật Phát triển đô thị mở thêm dư địa chủ động về biên chế. Tuy nhiên, hiệu quả của cơ chế mới phụ thuộc vào cách thành phố xác định nhu cầu và phân bổ nhân lực giữa các địa bàn.

Luật Phát triển đô thị mở cơ chế tăng biên chế tại TP. Hồ Chí Minh

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, tạo điều kiện để TP. Hồ Chí Minh chủ động quyết định số biên chế với mức tăng không quá 20% chỉ tiêu Trung ương giao.

Tuy nhiên, tăng dư địa về nhân sự không đồng nghĩa với việc phân bổ đồng đều cho các đơn vị. Bài toán đặt ra là xác định nơi nào đang thiếu nhân lực, thiếu ở vị trí nào và mức độ thiếu hụt ảnh hưởng ra sao đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Tại xã Châu Pha, áp lực này thể hiện rõ ở Phòng Kinh tế. Địa bàn nằm gần cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, tiếp giáp nhiều khu công nghiệp và có các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đi qua. Do đó, nhu cầu quản lý kinh tế, công nghiệp và hạ tầng đòi hỏi đội ngũ chuyên môn phải xử lý nhiều đầu việc cùng lúc.

Nhu cầu quản lý kinh tế, công nghiệp và hạ tầng đòi hỏi đội ngũ chuyên môn phải xử lý nhiều đầu việc cùng lúc

Châu Pha: 8 biên chế đảm nhiệm 12 vị trí việc làm

Phòng Kinh tế xã Châu Pha hiện có 8 biên chế để đảm nhiệm 12 vị trí việc làm. Bên cạnh đó, chuyên viên của phòng phải phụ trách nhiều lĩnh vực, từ công thương, thống kê, nông nghiệp, nông thôn đến công tác văn thư.

Áp lực công việc khiến thời gian làm việc không chỉ giới hạn trong giờ hành chính. Chị Trần Thị Ngọc Trường - chuyên viên Phòng Kinh tế xã Châu Pha, cho biết việc hỗ trợ người dân, xử lý văn bản và khảo sát thực địa phải được sắp xếp linh hoạt để đáp ứng yêu cầu công việc.

Thực tế này cho thấy áp lực nhân sự không chỉ nằm ở số lượng công chức mà còn ở phạm vi nhiệm vụ mỗi người phải phụ trách. Khi nhiều lĩnh vực cùng tập trung vào một vị trí, thời gian xử lý hồ sơ, hỗ trợ người dân và khảo sát thực địa cũng phải được cân đối.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Châu Pha chia sẻ, cán bộ, công chức trong phòng đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, đồng thời mong muốn được cấp có thẩm quyền bổ sung biên chế để đáp ứng yêu cầu công việc.

TP. Hồ Chí Minh phân bổ biên chế giai đoạn 2027 - 2030 theo hướng nào?

Tại phường Tân Phước, định hướng phát triển cảng biển, logistics và công nghiệp cũng kéo theo yêu cầu quản lý địa bàn lớn hơn. Trong khi đó, một số công chức phải đồng thời xử lý hồ sơ, văn bản và trực tiếp giải quyết công việc với người dân.

Để xác định đúng nhu cầu, địa phương đang rà soát chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm làm cơ sở đề xuất nhân sự. Theo ông Thân Đăng Phong - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Phước, tiêu chí phân bổ biên chế cần tính đến sự khác biệt về dân số, diện tích và đặc thù của từng địa phương.

Ông Thân Đăng Phong, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Phước, TP. Hồ Chí Minh "Khi xây dựng biên chế thì không có tính bao quát chung mà phải riêng đặc thù của từng địa phương. Những xã, phường có áp lực đô thị hóa cao cần được giảm tải áp lực cho đội ngũ cán bộ, công chức."

Đáng chú ý, đề xuất này đặt trọng tâm vào việc phân bổ nhân sự theo nhu cầu thực tế thay vì áp dụng một tiêu chí chung cho tất cả địa bàn. Các khu vực chịu áp lực đô thị hóa cao có thể cần phương án nhân sự khác với những địa bàn có đặc điểm quản lý và khối lượng công việc khác biệt.

TP. Hồ Chí Minh đang xây dựng đề án phân bổ biên chế giai đoạn 2027 - 2030, dự kiến trình Ban Thường vụ Thành ủy trong tháng 10/2026.

Đồng thời, cơ chế tăng trần biên chế chỉ có thể phát huy hiệu quả khi đi kèm phương án xác định rõ vị trí cần bổ sung, khối lượng công việc và trách nhiệm của từng đơn vị. Đây cũng là cơ sở để thành phố sử dụng nguồn lực phù hợp hơn, hạn chế tình trạng nơi thiếu, nơi thừa nhân sự.

Với người dân, ý nghĩa thiết thực của việc bố trí nhân sự phù hợp nằm ở khả năng duy trì hoạt động chuyên môn, hỗ trợ giải quyết hồ sơ và thực hiện nhiệm vụ quản lý tại cơ sở. Vì vậy, tăng biên chế không chỉ là câu chuyện về số lượng công chức, mà còn là yêu cầu bố trí đúng người, đúng việc để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của từng địa bàn.