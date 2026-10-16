Lữ đoàn 125 Hải quân phát huy truyền thống đơn vị anh hùng

Tiếp nối hào khí Đường Hồ Chí Minh trên biển

Đường Hồ Chí Minh trên biển là tuyến vận tải quân sự chiến lược được hình thành trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ghi dấu lòng dũng cảm, trí tuệ và sự hy sinh của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Lữ đoàn 125 phát động đợt thi đua cao điểm, tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng trong giai đoạn mới

Kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển và Ngày truyền thống Lữ đoàn 125 Hải quân (23/10/1961 - 23/10/2026) là dịp ôn lại hành trình chiến đấu, cống hiến của những người lính Đoàn tàu Không số, đồng thời tiếp tục bồi đắp trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân hôm nay.

Những con tàu của Lữ đoàn 125 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ vận tải quân sự, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Ngày 23/10/1961, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Đoàn 759, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong tổ chức tuyến vận tải chiến lược trên biển, góp phần chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam.

Vững vàng thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới

Từ truyền thống Đoàn tàu Không số, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân hôm nay tiếp tục tập trung huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vận tải quân sự, trực chốt bảo vệ chủ quyền, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân luyện tập sẵn sàng chiến đấu trên tàu giữa biển

Theo Đại tá Phạm Minh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 125, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời phối hợp cùng các lực lượng của Vùng 2 Hải quân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Lữ đoàn chú trọng nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ phục vụ huấn luyện. Trung tá Phan Tiến Dũng, Hải đội trưởng Hải đội 5, cho biết nhiều mô hình mô phỏng, trong đó có mô hình máy lái, đã được đưa vào thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả huấn luyện chiến đấu.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 duy trì nền nếp chính quy, rèn luyện tác phong và kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ

Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, nâng cao năng lực chuyên môn, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trên biển trong tình hình mới.