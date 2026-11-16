Lớp học bơi miễn phí trao niềm tin cho trẻ khuyết tật

Tại phường Phước Long, lớp học bơi miễn phí của huấn luyện viên Quách Văn Vinh đón những học viên có nhu cầu hỗ trợ khác nhau. Bằng sự kiên nhẫn và phương pháp hướng dẫn phù hợp, anh giúp các em từng bước làm quen với nước, học bơi và tự tin hơn.

Lớp học bơi miễn phí rèn kỹ năng

Tại một hồ bơi ở phường Phước Long, TP. Hồ Chí Minh, huấn luyện viên Quách Văn Vinh kiên nhẫn hướng dẫn các học viên từng động tác, từ làm quen với nước, tập nổi đến thực hành những kỹ thuật bơi cơ bản.

Huấn luyện viên hướng dẫn các học viên thực hành kỹ năng bơi tại lớp học miễn phí ở phường Phước Long, TP. Hồ Chí Minh

Đối với trẻ khuyết tật, quá trình học bơi có những yêu cầu riêng. Mỗi học viên có khả năng vận động, tiếp nhận và thực hiện động tác khác nhau, đòi hỏi người hướng dẫn phải điều chỉnh phương pháp giảng dạy cho phù hợp.

Theo huấn luyện viên Quách Văn Vinh, lớp học có những học viên tăng động, tự kỷ, khiếm thị hoặc khuyết tật vận động. Với trẻ khó tập trung, anh dành thêm thời gian trò chuyện, tạo sự gần gũi để các em chú ý đến bài học. Riêng học viên khiếm thị, anh trực tiếp cầm tay, hướng dẫn chuyển động từng bước để các em cảm nhận và thực hiện động tác.

Các học viên được hướng dẫn tư thế và động tác trước khi xuống nước, giúp các em từng bước làm quen với hoạt động bơi lội

Một trong những khó khăn lớn nhất là giúp học viên vượt qua tâm lý sợ nước. Thay vì nóng vội, anh kiên trì đồng hành, động viên để các em dần thích nghi với môi trường hồ bơi.

Những nỗ lực ấy mang lại thay đổi tích cực cho nhiều học viên. Em Trương Đăng Duy, ngụ phường Phước Long, cho biết ban đầu từng nghĩ bản thân không thể bơi. Sau thời gian được hướng dẫn, em đã biết bơi ếch và bơi sải, đồng thời đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật bơi sải.

Huấn luyện viên trò chuyện, động viên học viên trong buổi học, tạo sự gần gũi và giúp các em thêm tự tin khi tham gia lớp bơi

Với em Mai Thế Anh, ngụ phường An Phú Đông, niềm vui đến từ việc có thể tự nổi trên mặt nước sau những buổi tập. Em mong muốn bơi giỏi hơn để có thêm kỹ năng tự bảo vệ khi tham gia các hoạt động dưới nước.

Chị Mai Thị Yến Liên, phụ huynh ở phường An Phú Đông, chia sẻ rằng trước đây con chị khá nhút nhát, nhưng sau khi tham gia lớp học đã tự tin hơn và mong chờ những buổi đến hồ bơi để gặp gỡ bạn bè. Chị bày tỏ sự cảm kích trước thời gian và tâm huyết mà huấn luyện viên dành cho các em hoàn toàn miễn phí.

Lớp học bơi miễn phí lan tỏa niềm tin

Đằng sau những buổi dạy bơi là hành trình vượt qua mặc cảm của chính huấn luyện viên Quách Văn Vinh.

Là người khuyết tật, anh từng đối diện với sự tự ti và những khó khăn trong cuộc sống. Bơi lội đã giúp anh thay đổi cách nhìn nhận bản thân, tìm thấy động lực và từng bước khẳng định khả năng trên đường đua xanh.

Một học viên thực hành kỹ thuật bơi sau quá trình được hướng dẫn, từng bước nâng cao khả năng vận động và làm chủ kỹ năng dưới nước

"Từ khi tham gia bơi tôi cảm thấy tự tin hơn, cuộc sống có động lực hơn", huấn luyện viên Quách Văn Vinh chia sẻ.

Hơn một thập kỷ gắn bó với môn bơi, anh đạt nhiều thành tích trong thi đấu thể thao người khuyết tật. Đáng chú ý, tại ASEAN Para Games 2023, anh giành 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Hình ảnh tư liệu về thành tích thi đấu của vận động viên bơi lội người khuyết tật tại Giải vô địch quốc gia năm 2024

Từ những trải nghiệm của bản thân, anh quyết định dành thời gian giúp đỡ những người cùng hoàn cảnh. Hai câu lạc bộ V-Swim do anh sáng lập tại TP. Hồ Chí Minh duy trì hoạt động dạy bơi miễn phí cho người khuyết tật, tạo thêm cơ hội tiếp cận môn thể thao này.

Với huấn luyện viên Quách Văn Vinh, giá trị của lớp học không chỉ được đo bằng việc học viên thực hiện thành thạo một kỹ thuật bơi. Điều khiến anh trân trọng hơn là những thay đổi trong nhận thức, tinh thần và sự tự tin của các em sau từng buổi tập.

Những tấm huy chương ghi dấu hành trình thi đấu và nỗ lực của vận động viên bơi lội người khuyết tật trước khi gắn bó với công tác huấn luyện

Từ một người từng vượt qua mặc cảm nhờ bơi lội, anh mong muốn tiếp tục đồng hành với cộng đồng người khuyết tật, giúp họ có thêm cơ hội rèn luyện sức khỏe, phát triển kỹ năng và hòa nhập với cuộc sống.

"Giới hạn của mỗi người không nằm trên cơ thể mà nằm ở niềm tin", anh Quách Văn Vinh nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ mong muốn cộng đồng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ sưu tập huy chương, kỷ niệm chương và giấy khen từ các giải bơi, ghi nhận quá trình rèn luyện và thi đấu của huấn luyện viên

Những lớp học bơi miễn phí vì thế đang trở thành nơi các học viên từng bước vượt qua nỗi sợ, tìm thấy niềm vui và thêm tin tưởng vào khả năng của chính mình.