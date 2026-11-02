Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Quốc hội và một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận, nhấn mạnh phải chuyển mạnh từ tư duy phát triển dịch vụ logistics sang xây dựng năng lực logistics quốc gia. Đây là sự thay đổi căn bản nhất về nhận thức và cách tiếp cận. Trong điều kiện thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, logistics phải thực sự trở thành một động lực tạo ra những nguồn tăng trưởng mới. Với tính chất liên ngành, liên vùng, liên quốc gia rất cao, phát triển logistics phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, có sự chỉ đạo thống nhất ở tầm Chính phủ; xác định rõ đầu mối điều phối, trách nhiệm của các cơ quan và các cơ chế giải quyết những vấn đề chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, phải có khát vọng và quyết tâm đưa Việt Nam trở thành một trung tâm logistics của khu vực và thế giới. Việt Nam có vị trí địa kinh tế rất thuận lợi, cần có tư duy chủ động tổ chức và khai thác các dòng hàng quốc tế, không chỉ phục vụ tốt hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam mà còn thu hút hàng hóa từ các nước, trung chuyển, lưu kho, phân phối và thực hiện các dịch vụ chuyển dịch giá trị gia tăng tại Việt Nam; từng bước tham gia sâu hơn vào việc tổ chức, điều phối các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Phát triển mạng lưới logistics quốc gia thống nhất, gắn với tổ chức lại không gian kinh tế và kết nối quốc tế; trong đó cảng biển, sân bay, đường sắt, đường bộ, đường thủy, cửa khẩu, trung tâm logistics, khu công nghiệp và các vùng sản xuất được kết nối, vận hành đồng bộ, thông suốt, hiệu quả.

Định hướng phải biến lợi thế về vị trí địa lý thành lợi thế cạnh tranh, nguồn lực phát triển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, tiếp tục hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả điều phối quốc gia; rà soát, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới logistics quốc gia theo mô hình đa trung tâm, đa phương thức; xây dựng tiêu chí lựa chọn vị trí, quy mô trung tâm logistics dựa trên lợi thế kết nối, nguồn hàng, vùng sản xuất, thị trường, quỹ đất và hiệu quả đầu tư; không quy hoạch theo phong trào khi chưa xác định rõ nguồn hàng và phạm vi phục vụ. Làm rõ trách nhiệm giữa các bộ, ngành và địa phương; thiết lập cơ chế để xử lý nhanh vướng mắc liên ngành; xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm đối với từng điểm nghẽn, khó khăn.

Phát triển hạ tầng và mạng lưới logistics theo hành lang kinh tế; ưu tiên kết nối cảng biển, cảng hàng không, ga hàng hóa, cửa khẩu với các khu công nghiệp, vùng sản xuất và trung tâm tiêu dùng; tập trung khắc phục các đoạn kết nối còn thiếu, nâng cao khả năng phối hợp giữa đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường biển; lựa chọn trung tâm logistics theo nguồn hàng, khả năng kết nối và hiệu quả khai thác, có quỹ đất và lộ trình đầu tư phù hợp. Xây dựng các doanh nghiệp logistics Việt Nam đủ mạnh, từng bước làm chủ những khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi cung ứng quốc tế; phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp logistics ở trong nước và tăng cường liên kết với doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu, thương mại, các tập đoàn logistics quốc tế; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận vốn, công nghệ và mạng lưới quốc tế; phát triển doanh nghiệp có khả năng cung cấp dịch vụ tích hợp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, thúc đẩy chuyển đổi số và hình thành dữ liệu logistics dùng chung; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa và công nghệ số trong hoạt động logistics; phát triển logistics xanh, vận tải xanh, kho bãi xanh, sử dụng năng lượng sạch, giảm phát thải, từng bước xây dựng năng lực đo lường phát thải dịch vụ. Nâng cao tính tự chủ, sức chống chịu chuỗi cung ứng, gắn phát triển logistics với bảo đảm an ninh kinh tế quốc gia; chủ động nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm và ứng phó với các rủi ro địa chính trị, thương mại, thiên tai và gián đoạn vận tải quốc tế; đồng thời xây dựng phương án tuyến vận tải thay thế, dự phòng kho và bảo đảm lưu thông hàng thiết yếu.

Chỉ đạo một số việc cần phải làm ngay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, khẩn trương rà soát và đề xuất nâng tầm chiến lược phát triển logistics Việt Nam. Bộ Công thương chủ trì phối hợp các bộ, ngành, địa phương và các chuyên gia, doanh nghiệp lớn nghiên cứu xây dựng báo cáo tổng thể về phát triển logistics quốc gia, làm rõ những nội dung cần phải bổ sung, điều chỉnh, những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo rà soát, đề xuất cơ chế điều phối ở cấp Chính phủ; rà soát, xác định một số điểm nghẽn lớn nhất cần phải tháo gỡ ngay; lựa chọn những vấn đề có tác động lớn, có thể xử lý nhanh, giao cơ quan chủ trì, thời hạn và kết quả đạt được, không chờ hoàn thiện toàn bộ chiến lược mới triển khai. Xây dựng chương trình phát triển một số cửa ngõ và trung tâm logistics quốc tế trọng điểm; lựa chọn một số địa bàn có điều kiện thuận lợi nhất để tập trung phát triển, trong đó phải làm rõ mô hình phát triển, cơ chế thu hút đầu tư, hạ tầng kết nối, thể chế đặc thù cần thiết. Thiết lập hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả logistics quốc gia; ưu tiên tháo gỡ ngay những điểm nghẽn về kết nối hạ tầng, kiểm tra chuyên ngành, quy hoạch trung tâm logistics và chia sẻ dữ liệu. Mục tiêu là từng bước đưa chi phí logistics tiệm cận với mức bình quân của khu vực và thế giới; nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng giá trị trong nước và phát huy vai trò Việt Nam trong mạng lưới logistics khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Văn phòng Chính phủ phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến tại buổi làm việc, hoàn thiện thông báo kết luận để tổ chức thực hiện.

Nguồn: https://nhandan.vn/logistics-phai-thuc-su-tro-thanh-mot-dong-luc-tao-ra-nhung-nguon-tang-truong-moi-post999711.html