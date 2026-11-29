Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 lần thứ IV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức, liên hoan là dịp để các nghệ sĩ giới thiệu nét đặc sắc trong nghệ thuật múa rối của nhiều quốc gia. Đêm khai mạc gây ấn tượng với vở diễn "Cảm xúc Long Thành" của Nhà hát Múa rối Việt Nam, đưa khán giả đến với câu chuyện về Hà Nội qua ngôn ngữ sân khấu truyền thống.

Nghệ thuật múa rối kết nối những sắc màu văn hóa

Thông qua hình thức biểu diễn giàu tính sáng tạo, "Cảm xúc Long Thành" tái hiện những nét văn hóa đặc trưng của Hà Nội, đồng thời tôn vinh ký ức, nền tảng và bản sắc dân tộc. NSND Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam, cho biết tác phẩm hướng đến việc tạo dựng hình ảnh Hà Nội bằng nghệ thuật múa rối, để những giá trị văn hóa được thể hiện và tỏa sáng trên sân khấu.

Sức hấp dẫn của nghệ thuật múa rối còn nằm ở khả năng kết nối khán giả thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau. Dù không cùng ngôn ngữ, người xem vẫn có thể cảm nhận câu chuyện và cảm xúc thông qua hình ảnh, chuyển động và âm nhạc.

Đến từ Nga, anh Bushuew Dmitry bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Phú Quốc, nơi vẫn mang đậm nét truyền thống Việt Nam và đang dần chuyển mình thành một trung tâm du lịch lớn. Sự hiện diện của du khách quốc tế tại liên hoan góp phần tạo nên không khí giao lưu văn hóa, đưa nghệ thuật biểu diễn trở thành cầu nối giữa các quốc gia.

Vở diễn "Cảm xúc Long Thành" của Nhà hát Múa rối Việt Nam tại đêm khai mạc liên hoan

Nhà hát À Ơi trở thành điểm hẹn múa rối quốc tế

Từng là sân khấu phục vụ nghệ thuật múa rối truyền thống Việt Nam trong hai năm qua, Nhà hát À Ơi nay trở thành nơi hội tụ các đoàn nghệ thuật quốc tế. Trong khuôn khổ liên hoan, khán giả có cơ hội thưởng thức nhiều loại hình biểu diễn đa dạng như rối nước, rối dây, rối bóng và nghệ thuật hình thể kết hợp âm nhạc trực tiếp đến từ 13 quốc gia.

Theo ông Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, múa rối là một trong những loại hình nghệ thuật tinh túy của Việt Nam, đặc biệt là nghệ thuật rối nước. Không chỉ riêng Việt Nam, nhiều quốc gia với nền văn hóa khác nhau cũng sử dụng hình tượng con rối để thể hiện ước mơ, khát vọng và cảm xúc của con người trong lao động và cuộc sống.

Sự góp mặt của 16 đoàn nghệ thuật không chỉ mang đến những trải nghiệm biểu diễn phong phú mà còn tạo cơ hội để các nghệ sĩ giao lưu, chia sẻ và giới thiệu bản sắc văn hóa của đất nước mình. Qua đó, liên hoan góp phần khẳng định giá trị của nghệ thuật múa rối trong đời sống đương đại, đồng thời tăng cường kết nối văn hóa giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Nhiều loại hình nghệ thuật được giới thiệu tại Liên hoan Múa rối quốc tế 2026

Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ IV năm 2026 diễn ra tại Phú Quốc đến hết ngày 5/12. Việc đăng cai sự kiện góp phần khẳng định Phú Quốc không chỉ là điểm đến du lịch năng động mà còn là không gian tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật có quy mô quốc tế.



