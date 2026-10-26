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Văn hóa - Giải trí

Lễ trao giải MMA 2026 diễn ra trong 2 ngày, quy tụ 26 nghệ sĩ và nhóm nhạc đình đám

HOÀNG HẠNH, BẢO QUYÊN
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(HTV) - Ngày 26/10, Kakao Entertainment chính thức công bố danh sách 26 nghệ sĩ và nhóm nhạc sẽ tham gia biểu diễn tại lễ trao giải Melon Music Awards 2026 (MMA 2026). Sự kiện năm nay được mở rộng quy mô tổ chức trong hai ngày 14 và 15/11 tại Seoul.

MMA 2026 quy tụ nhiều nhóm nhạc đình đám như aespa, IVE, I.O.I, CORTIS... 

Theo thông báo từ đơn vị tổ chức Kakao Entertainment, lễ trao giải chính thức của MMA 2026 sẽ diễn ra tại sân vận động mái vòm Gocheok Sky Dome (Seoul, Hàn Quốc) trong hai ngày 14 và 15/11. Ban tổ chức đã phân bổ 26 đội hình biểu diễn theo từng đêm dựa trên màu sắc âm nhạc và sức ảnh hưởng trên các bảng xếp hạng.

Lễ trao giải MMA 2026 diễn ra trong 2 ngày, quy tụ 26 nghệ sĩ và nhóm nhạc đình đám- Ảnh 1.

Ban tổ chức đã phân bổ 26 đội hình trong 2 đêm biểu diễn tại MMA 2026 (Ảnh: Kakao Entertainment)

Trong ngày 14/11, 14 nghệ sĩ và nhóm nhạc sẽ khuấy động sân khấu mở màn. Tâm điểm của đêm diễn là sự xuất hiện của nhóm nhạc dự án đình đám I.O.I cùng loạt tên tuổi sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo gồm NCT DREAM, ATEEZ, aespa, RIIZE, TWS, nữ ca sĩ YENA và nhóm nhạc nữ tân binh nhà SM Hearts2Hearts. 

Đêm diễn đầu tiên còn có sự góp mặt của ban nhạc Dragon Pony, các nghệ sĩ và nhóm nhạc trẻ gồm RESCENE, IDIT, AEN cùng đại diện đến từ Nhật Bản là nhóm nhạc nữ HANA.

Lễ trao giải MMA 2026 diễn ra trong 2 ngày, quy tụ 26 nghệ sĩ và nhóm nhạc đình đám- Ảnh 2.

14 nghệ sĩ và nhóm nhạc quy tụ tại MMA 2026 vào ngày 14/11 (Ảnh: Kakao Entertainment)

Sang ngày 15/11, sân khấu Gocheok Sky Dome tiếp tục chào đón 12 đại diện có thành tích nhạc số nổi bật trong năm qua. Đội hình tâm điểm của đêm bế mạc gọi tên NCT 127, IVE, ILLIT, NCT WISH, nhóm nhạc thần tượng ảo PLAVE, nhóm hip-hop 82MAJOR cùng tân binh KiiiKiii. 

Bên cạnh đó, đêm diễn còn quy tụ loạt gương mặt mới gồm CORTIS, ALPHA DRIVE ONE, LNGSHOT, AND2BLE và đặc biệt là hrtz.wav - ban nhạc bước ra từ chương trình tuyển chọn "Steel Heart Club" của đài Mnet.

Lễ trao giải MMA 2026 diễn ra trong 2 ngày, quy tụ 26 nghệ sĩ và nhóm nhạc đình đám- Ảnh 3.

Ngày 15/11, sân khấu MMA 2026 tiếp tục chào đón 12 đại diện có thành tích nhạc số nổi bật (Ảnh: Kakao Entertainment)

MMA 2026 mở rộng quy mô phát sóng và khởi động bình chọn 

Lễ trao giải MMA 2026 mang chủ đề "K-POP CONNECT: The New Pulse" (Kết nối K-pop: Nhịp đập mới), truyền tải thông điệp gắn kết khán giả toàn cầu thông qua âm nhạc Hàn Quốc. So với các mùa giải trước, sự kiện năm nay được nâng cấp cả về quy mô tổ chức lẫn phạm vi phủ sóng quốc tế.

Khán giả có thể theo dõi trực tiếp hai đêm trao giải thông qua nền tảng "Melon and Wavve" tại Hàn Quốc, nền tảng U-NEXT tại Nhật Bản, kênh TVBS42 và CATCHPLAY+ tại Đài Loan, cũng như trên kênh nội dung K-pop toàn cầu 1theK.

Hiện tại, nền tảng nhạc số Melon đang tiến hành mở cổng bình chọn cho hạng mục giải thưởng chính "Top 10" trước thềm lễ trao giải. Kết quả từ đợt bình chọn trực tuyến này cũng sẽ được tính vào tiêu chí xét duyệt giải thưởng "Nghệ sĩ của năm".

Nguồn tin: Dispatch

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