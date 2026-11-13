Lễ trao giải Grammy Latin 2026: Rosalía lập kỷ lục, Milo J. tạo địa chấn

Lễ trao giải âm nhạc Grammy Latin lần thứ 27 vừa khép lại tại thành phố Las Vegas, Mỹ vào sáng 13/11. Nữ ca sĩ người Tây Ban Nha Rosalía thống trị đêm trao giải khi giành đến 5 giải thưởng.

Rosalía đã được xướng tên tại hai hạng mục quan trọng nhất là Album của năm với album Lux và Bài hát của năm với bản hit "La Perla".

Rosalía bật khóc xúc động trên sân khấu khi ôm tượng vàng Album của năm dành cho Lux, lập kỷ lục 3 lần thắng hạng mục danh giá nhất tại Lễ trao giải Grammy Latin 2026

Chiến thắng này đưa Rosalía trở thành nghệ sĩ có 3 lần đoạt giải Album của năm tại Latin Grammy – cột mốc lịch sử mới của nền âm nhạc Latin.

Ngoài ra, cô nhận thêm 3 giải thưởng khác gồm Album nhạc Alternative, Ca khúc nhạc Pop và Video âm nhạc ngắn xuất sắc nhất.

Tài năng trẻ người Argentina Milo J cũng bất ngờ vượt qua nhiều tên tuổi gạo cội để giành giải Bản thu âm của năm với ca khúc "Niño".

Nữ ca sĩ người Tây Ban Nha Rosalía (váy trắng) vỡ òa chia vui cùng các đồng nghiệp trên hàng ghế khán giả khi được xướng tên chiến thắng tại Lễ trao giải Grammy Latin 2026

Ở hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, chiếc cúp vàng danh giá đã thuộc về nữ ca sĩ Aria Vega.

Ngoài ra, đêm trao giải còn ghi nhận màn thăng hoa của Karol G với với cột mốc lần thứ 4 liên tiếp đoạt giải Nhà sản xuất của năm.