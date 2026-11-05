Lễ đón trọng thể Đại tướng Nguyễn Tân Cương thăm chính thức Singapore

Sau lễ đón, Đại tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn đến chào xã giao Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing.
Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân
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Phó đô đốc Aaron Beng - Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Singapore chủ trì lễ đón trọng thể Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng đoàn đại biểu quân sự cấp cao QĐND Việt Nam.
Sau lễ đón, Đại tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn đến chào xã giao Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing.
Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân
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