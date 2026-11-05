Lễ đón trọng thể Đại tướng Nguyễn Tân Cương thăm chính thức Singapore

Sáng 25/7, trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên Phủ.