Tối 24/11, lễ Dev Deepawali, còn được gọi là "Diwali của các vị thần", diễn ra tại Varanasi với nghi thức thắp đèn tại bến Namo Ghat, mở đầu cho đêm hội ánh sáng bên dòng sông Hằng.

Những chiếc đèn dầu diya bằng đất nung được chuẩn bị cho nghi thức thắp đèn truyền thống trong lễ Dev Deepawali

Lễ Dev Deepawali rực sáng bên sông Hằng

Dọc các bậc đá ven sông Hằng, hàng triệu ánh đèn tạo nên khung cảnh rực rỡ trong đêm lễ Dev Deepawali. Những chiếc đèn dầu diya được sắp xếp thành nhiều hoa văn, kết hợp cùng các hoạt động dâng hương, dâng đèn và trình diễn pháo hoa.

Đèn dầu diya kết hợp cùng các loại hoa được sắp xếp thành những họa tiết nhiều màu sắc tại khu vực ven sông Hằng

Hàng trăm ngàn tín đồ và du khách đã đến Varanasi để tham dự lễ hội. Theo tín ngưỡng Hindu, mỗi ngọn đèn được thắp lên trong dịp này mang ý nghĩa tâm linh, gắn với sự tôn kính dành cho thần Shiva.

Nghi thức dâng lửa trong lễ hội bên sông Hằng thu hút đông đảo tín đồ và du khách tham dự

Bà Asha Devi, một tín đồ đạo Hindu, chia sẻ: "Với chúng tôi, thần Shiva là nguồn ánh sáng. Vào dịp lễ Dev Deepawali, các vị thần sẽ cùng hội tụ bên sông Hằng để tôn vinh thần Shiva. Mỗi ngọn đèn tượng trưng cho một vị thần trong tín ngưỡng Hindu".

Lễ Dev Deepawali kết hợp trình diễn công nghệ

Bên cạnh những nghi thức truyền thống, lễ Dev Deepawali năm nay còn có màn trình diễn ánh sáng bằng 2.100 thiết bị bay không người lái do Ấn Độ sản xuất.

Tại khu vực pháo đài Chet Singh, chương trình trình chiếu hình ảnh 3D và biểu diễn laser mang đến những hiệu ứng ánh sáng kết hợp với không gian kiến trúc bên dòng sông Hằng.

Dev Deepawali diễn ra vào đêm trăng tròn của tháng Kartik theo lịch Hindu, khoảng hai tuần sau lễ Diwali. Theo truyền thống, lễ hội kỷ niệm chiến thắng của thần Shiva trước quỷ Tripurasura.

Hàng loạt ngọn đèn dầu được thắp sáng trong đêm lễ Dev Deepawali, mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc đối với các tín đồ đạo Hindu

Trong tín ngưỡng Hindu, đây cũng là đêm các vị thần được tin là xuống trần gian để tắm trong dòng sông Hằng linh thiêng. Hoạt động thắp đèn, dâng hương và cầu nguyện vì thế giữ vai trò quan trọng trong lễ hội, được duy trì qua nhiều thế hệ.