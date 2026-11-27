Laura Freigang bị cấm thi đấu 16 tháng vì vi phạm quy định doping (Ảnh: Yahoo Sport)

Theo Cơ quan Chống doping quốc gia Đức và Liên đoàn Bóng đá Đức, tiền đạo này bị cáo buộc ba lần không có mặt hoặc cung cấp thông tin không chính xác về địa điểm sinh hoạt. Điều này gây khó khăn cho việc kiểm tra doping đột xuất.

Freigang cho biết cô chấp nhận thỏa thuận xử lý vụ việc. Quyết định nhằm tránh những áp lực kéo dài về tài chính và tinh thần.

Án phạt được tính từ tháng 6/2026. Điều này đồng nghĩa với việc cô có thể trở lại thi đấu vào tháng 10/2027.

Ở cấp câu lạc bộ, Freigang đang khoác áo Eintracht Frankfurt. Cô đã có hơn 40 lần thi đấu cho đội tuyển quốc gia Đức.