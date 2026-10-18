Lào Cai: Xe khách bốc cháy trên Quốc lộ 4D, 20 hành khách an toàn

Xe khách cháy trơ khung sau vụ việc. Ảnh: CSGT Lào Cai

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h45 ngày 18/10, tại Km125+900 Quốc lộ 4D, đoạn qua thôn Tòng Sành, xã Cốc San, tỉnh Lào Cai, xe khách 24 giường mang biển kiểm soát 29K-074.XX đang di chuyển theo hướng từ phường Lào Cai lên Sa Pa thì bốc cháy.

Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe có 20 hành khách. Phát hiện hỏa hoạn, toàn bộ hành khách được đưa ra khỏi xe an toàn. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 – Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an xã Cốc San tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn tại khu vực xảy ra cháy, tạo điều kiện cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ triển khai xử lý hiện trường.

Vụ cháy khiến xe khách bị hư hỏng, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ việc hiện được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Nguồn: Báo Lao Động