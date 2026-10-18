CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Đời sống

Lào Cai: Xe khách bốc cháy trên Quốc lộ 4D, 20 hành khách an toàn

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
Theo dõi HTV trên Google News

Lào Cai – Xe khách chở 20 người đang lưu thông trên Quốc lộ 4D, đoạn qua xã Cốc San, hướng đi Sa Pa bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Xe khách chở 20 người đi Sa Pa bốc cháy trên Quốc lộ 4D - Ảnh 1.

Xe khách cháy trơ khung sau vụ việc. Ảnh: CSGT Lào Cai

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h45 ngày 18/10, tại Km125+900 Quốc lộ 4D, đoạn qua thôn Tòng Sành, xã Cốc San, tỉnh Lào Cai, xe khách 24 giường mang biển kiểm soát 29K-074.XX đang di chuyển theo hướng từ phường Lào Cai lên Sa Pa thì bốc cháy.

Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe có 20 hành khách. Phát hiện hỏa hoạn, toàn bộ hành khách được đưa ra khỏi xe an toàn. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 – Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an xã Cốc San tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn tại khu vực xảy ra cháy, tạo điều kiện cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ triển khai xử lý hiện trường.

Vụ cháy khiến xe khách bị hư hỏng, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ việc hiện được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Nguồn: Báo Lao Động

Tin liên quan

Nghi cháy nhà do sạc xe điện, một người tử vong ở TP. Hồ Chí Minh | 60 Giây Sáng ngày 10/10/2026

Nghi cháy nhà do sạc xe điện, một người tử vong ở TP. Hồ Chí Minh | 60 Giây Sáng ngày 10/10/2026

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 10/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Điều tra nguyên nhân vụ cháy cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn

Điều tra nguyên nhân vụ cháy cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn

Ngày 9/10, Công an TP. Hà Nội cho biết, các đơn vị chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy xảy ra tại cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô (Hà Nội) vào tối 8/10.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Bắt đầu hành trình vận chuyển kết cấu cầu đi bộ từ cảng Đông Xuyên về trung tâm TP. Hồ Chí Minh

Bắt đầu hành trình vận chuyển kết cấu cầu đi bộ từ cảng Đông Xuyên về trung tâm TP. Hồ Chí Minh

Thời sự 11:29 18/10/2026

(HTV) - Sáng nay, 18/10, sà lan chuyên dụng chở tổ hợp kết cấu cầu chính cùng hệ khung đỡ cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, nặng khoảng 3.400 tấn, bắt đầu hành trình vận chuyển từ cảng Đông Xuyên, phường Rạch Dừa về trung tâm TP. Hồ Chí Minh. Đây là bước tiếp theo sau khi công tác hạ thủy được thực hiện thành công rạng sáng 16/10.

Bắt, khởi tố chồng cũ của Hằng Du Mục về tội "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" sản phẩm táo đỏ

Bắt, khởi tố chồng cũ của Hằng Du Mục về tội "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" sản phẩm táo đỏ

Đời sống 16:23 18/10/2026

(HTV) - Tôn Bằng bị khởi tố về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” sau khi Công an TP. Hồ Chí Minh phát hiện 28.794 kg táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục” tại kho hàng Công ty Dịch Dương, với trị giá ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

"Ngân mãi Chuông vàng" tổng dợt vở "Thiếu phụ Nam Xương"

"Ngân mãi Chuông vàng" tổng dợt vở "Thiếu phụ Nam Xương"

Show nổi bật 13:06 18/10/2026

Trước đêm công diễn 18/10, ê-kíp "Ngân mãi Chuông vàng" đã có buổi tổng dợt vở cải lương "Thiếu phụ Nam Xương". Đây là dịp để các nghệ sĩ hoàn thiện những khâu cuối cùng, sẵn sàng mang tác phẩm đến với khán giả.

Nam Bộ và Nam Trung Bộ mưa dông, cảnh báo lốc xoáy trên biển

Nam Bộ và Nam Trung Bộ mưa dông, cảnh báo lốc xoáy trên biển

Đời sống 08:14 18/10/2026

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 18/10, Nam Bộ và một số khu vực Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to trên 80mm. Mưa tập trung vào chiều tối, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, ngập úng và sạt lở đất.

Xem thêm