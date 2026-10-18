Lắng nghe triển lãm "Này Trái Tim Chưa Ngỏ! Xin Gửi Một Vần Thơ"

Từ 10 giờ đến 18 giờ, từ ngày 17/10 - 29/11/2026, tại Rare Sea – 3 Đặng Thị Nhu, phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra triển lãm mang tên "Này Trái Tim Chưa Ngỏ! Xin Gửi Một Vần Thơ".

Lấy cảm hứng từ thi ca trữ tình, Martin Constable đã đặt tên cho triễn lãm như một lát cắt trong thơ ca hay sử thi. “Trái tim chưa ngỏ” (undisclosed heart) hướng về một điều gì đó thuộc về nội tâm, chỉ có thể được bộc bạch phần nào, trong khi “một vần thơ” (rhyme) gợi đến sự trở lại qua thời gian của các phom dạng và ý nghĩa.



Poster triển lãm "Này Trái Tim Chưa Ngỏ! Xin Gửi Một Vần Thơ"

Tựa đề các tác phẩm tiếp tục mở rộng logic thi ca này. Những bức tranh sơn dầu khắc họa phế tích, kiến trúc và cảnh quan, như Sử Giới: Nhớ, Tưởng, và Quên., Rồi Sau đó... Còn gì? Còn gì nữa? và Dấu Tích Bỏ Lại đều hướng về những lịch sử đang suy tàn và những gì còn lại sau khi một sự kiện đã đi qua. Các tựa đề âm vang như một sự truy vấn không ngừng của người nghệ sĩ về những gì còn đọng lại theo thời gian, hay những câu hỏi ông tự đặt ra cho chính mình.

Loạt tác phẩm lightbox mang tên Rời Nơi Này Đến Nơi Khác, Mới Hay Chốn Cũ Đã Theo Chân đưa cảm thức về sự trở lại vào một chiều kích thân mật hơn. Theo sau sự rời đi là cuộc trở về bất ngờ. Nơi chốn đã bị bỏ lại phía sau tiếp tục đeo đẳng ta qua ký ức và hình ảnh. Hình thức lặp lại của loạt tác phẩm này càng củng cố cảm giác của sự trở về này, gợi nhắc về chính tuyên ngôn của nghệ sĩ: “Thân phận con người được thấu hiểu rõ nhất khi khám nghiệm tử thi: không phải dưới dạng câu hỏi ‘điều gì đang hiện diện?’ mà là ‘điều gì đã từng hiện diện?”

Các tác phẩm như một sự truy vấn không ngừng của người nghệ sĩ về những gì còn đọng lại theo thời gian, hay những câu hỏi ông tự đặt ra cho chính mình

Những tác phẩm trong giai đoạn gần đây hướng sự chú ý nhiều hơn vào cá nhân. Những tựa đề như Kẻ Nghi Vấn, Vì Chúa, Hãy Chăm Sóc Người Của Ta, Chuyện Sống Còn và Họ Bắt Tôi Làm Điều Đó dần chuyển sang câu hỏi: ai là người hành động, và hành động theo ý chí của ai? Những tựa đề này dường như mang cùng một giọng điệu xuyên suốt, tựa như những mảnh ghép của một lời bộc bạch dài hơn, nhưng chẳng bao giờ trọn vẹn.

Triển lãm mở ra như một màn độc thoại của Martin. Những tựa đề mang âm hưởng thi ca cho phép ý nghĩa được bồi đắp dần thông qua sự lặp lại và cộng hưởng. Thông qua những mối liên kết không bao giờ khép kín hoàn toàn ấy, ta chỉ có thể thoáng nhìn vào thế giới nội tâm của người nghệ sĩ. Bản thân câu chuyện vẫn là điều chưa ngỏ, để lại những dư âm cứ mãi vang vọng và trở lại, hết lần này đến lần khác.



