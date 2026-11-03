Landmark 81 ra mắt không gian tổ chức sự kiện sang trọng ở độ cao 299m

Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection - Không gian tổ chức sự kiện độc bản

Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection vừa giới thiệu Phòng Tổng Thống (Presidential Suite) – không gian tổ chức sự kiện riêng tư tại độ cao 299m so với mặt đất, thuộc tầng 68 của tòa nhà Landmark 81, công trình cao 461m tại TP.HCM.

Phòng Tổng Thống sở hữu không gian sang trọng, lý tưởng để tổ chức các sự kiện cao cấp

Với tổng diện tích 488m² trải rộng trên toàn bộ tầng 68, Phòng Tổng Thống được thiết kế kết hợp giữa không gian bên trong và khu vực sảnh ngoài trời. Từ đây, khách tham dự có thể ngắm nhìn toàn cảnh sông Sài Gòn và đường chân trời thành phố. Không gian có sức chứa tối đa 60 khách, phù hợp với các sự kiện quy mô giới hạn, đề cao tính riêng tư. Mỗi sự kiện được tổ chức tại đây đều được thiết kế riêng biệt với thực đơn tuyển chọn tinh tế, bố trí không gian cùng phong cách trang trí cá nhân hóa.

Khi nghệ thuật sơn mài Việt Nam giao thoa cùng trải nghiệm đẳng cấp

Theo đơn vị vận hành, không gian này hướng đến nhiều loại hình hoạt động như lễ ra mắt sản phẩm, gặp gỡ doanh nghiệp, hội thảo dành cho khách VIP, sự kiện trải nghiệm thương hiệu và tiệc cưới riêng tư. Các chương trình được thiết kế theo yêu cầu, từ thực đơn, cách bố trí không gian đến phong cách trang trí.

Khả năng tổ chức của không gian được khẳng định qua sự kiện Layers of the Skyline, hợp tác giữa Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection cùng Hanoia, thương hiệu chế tác thủ công Việt Nam với nghệ thuật sơn mài truyền thống qua phong cách thiết kế đương đại.

Tiệc canapé tinh tế cùng dấu ấn toà nhà biểu tượng Landmark 81

Trong khuôn khổ chương trình, khách mời là đại diện các doanh nghiệp, thương hiệu cao cấp và cơ quan truyền thông được trải nghiệm tiệc trà chiều mang phong vị Việt Nam đương đại, workshop tìm hiểu nghệ thuật sơn mài và hoạt động kết nối, ngắm hoàng hôn với tầm nhìn toàn cảnh TP.HCM.

Bên cạnh không gian tổ chức sự kiện, khách hàng còn có cơ hội tích lũy điểm thưởng thông qua chương trình Marriott Bonvoy Events đối với các cuộc họp và sự kiện đáp ứng điều kiện của chương trình.

Không gian ngoài trời với khung cảnh hoàng hôn và tầm nhìn toàn cảnh thành phố

Với lợi thế về vị trí, diện tích và tầm nhìn, Phòng Tổng Thống bổ sung thêm lựa chọn tổ chức sự kiện cao cấp tại TP.HCM, hướng đến nhóm khách hàng doanh nghiệp và các chương trình mang tính trải nghiệm riêng biệt.

Với sự kết hợp hoàn hảo từ vị trí mang tính biểu tượng, tầm nhìn ngoạn mục và những trải nghiệm được cá nhân hóa, Phòng Tổng Thống mở ra một lựa chọn mới cho các sự kiện đẳng cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh.