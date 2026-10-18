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Văn hóa - Giải trí

Lan tỏa tình yêu đờn ca tài tử qua những buổi diễn cộng đồng

LÊ THANH, DUY QUANG
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(HTV) - Từ không gian biểu diễn bên bãi biển Long Hải, đờn ca tài tử đang đến gần hơn với công chúng qua những chương trình giao lưu ngoài trời. Với sự tham gia của 5 câu lạc bộ cùng sự hưởng ứng của người dân, du khách và khán giả trẻ, hoạt động góp phần đưa nghệ thuật truyền thống hòa nhịp với đời sống hiện đại.

Đờn ca tài tử vang lên giữa không gian phố đi bộ Long Hải

Không còn giới hạn trong những buổi sinh hoạt quen thuộc, đờn ca tài tử được đưa đến không gian mở tại phố đi bộ Long Hải, nơi người dân và du khách có thể trực tiếp thưởng thức tiếng đàn, lời ca. Giữa không khí nhộn nhịp của khu vực ven biển, sân khấu ngoài trời tạo thêm cơ hội để nghệ thuật truyền thống hiện diện gần gũi hơn trong đời sống cộng đồng.

Lan tỏa tình yêu đờn ca tài tử qua những buổi diễn cộng đồng- Ảnh 1.

Không gian sân khấu ngoài trời rực rỡ sắc màu ngay ven biển Long Hải thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức nghệ thuật về đêm

Chương trình quy tụ 5 câu lạc bộ đờn ca tài tử đến từ các xã, phường và Câu lạc bộ Đờn ca tài tử TP. Hồ Chí Minh. Sự góp mặt của các câu lạc bộ không chỉ mang đến hoạt động biểu diễn phục vụ công chúng mà còn mở ra không gian gặp gỡ, giao lưu giữa những người cùng đam mê loại hình nghệ thuật này.

Đờn ca tài tử kết nối nghệ nhân với khán giả trẻ

Lan tỏa tình yêu đờn ca tài tử qua những buổi diễn cộng đồng- Ảnh 2.

Đông đảo khán giả ở nhiều lứa tuổi chăm chú lắng nghe từng lời ca tiếng đàn trong không gian gần gũi, ấm cúng

Một điểm đáng chú ý của các buổi biểu diễn ngoài trời là cơ hội tiếp cận đa dạng đối tượng khán giả, trong đó có người trẻ. Việc trực tiếp lắng nghe và quan sát nghệ thuật biểu diễn giúp công chúng có thêm trải nghiệm với đờn ca tài tử, thay vì chỉ biết đến loại hình nghệ thuật này qua sách báo hoặc các phương tiện truyền thông.

Lan tỏa tình yêu đờn ca tài tử qua những buổi diễn cộng đồng- Ảnh 3.

Các nghệ sĩ đến từ 5 câu lạc bộ đờn ca tài tử tự tin thể hiện những làn điệu ngọt ngào, truyền cảm trên sân khấu giao lưu

Sự quan tâm của khán giả cũng là nguồn động viên đối với những người đang gắn bó với đờn ca tài tử. Qua các chương trình phục vụ cộng đồng, nghệ thuật truyền thống có thêm cơ hội được giới thiệu, chia sẻ và tiếp nối trong đời sống hôm nay.

Đờn ca tài tử được lan tỏa từ hoạt động giao lưu cộng đồng

Lan tỏa tình yêu đờn ca tài tử qua những buổi diễn cộng đồng- Ảnh 4.

Nghệ nhân cao tuổi say sưa gảy từng tiếng đàn bầu da diết, thổi hồn vào từng giai điệu truyền thống Nam Bộ

Khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh hiện có hơn 20 câu lạc bộ đờn ca tài tử đang hoạt động. Bên cạnh việc duy trì sinh hoạt, các câu lạc bộ còn tổ chức biểu diễn, giao lưu, tạo cơ hội để những người cùng đam mê gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm.

Lan tỏa tình yêu đờn ca tài tử qua những buổi diễn cộng đồng- Ảnh 5.

Những ngón đàn tài hoa của nghệ nhân góp phần gìn giữ nét tinh hoa và ngọn lửa đam mê với di sản đờn ca tài tử

Tại phố đi bộ Long Hải, chương trình quy tụ 5 câu lạc bộ, góp phần đưa đờn ca tài tử đến gần hơn với người dân và du khách. Qua những buổi biểu diễn phục vụ cộng đồng, nghệ thuật truyền thống có thêm không gian hiện diện trong đời sống, lan tỏa tình yêu đối với di sản văn hóa Nam Bộ.

Đờn ca tài tử tiếp nối sức sống di sản trong đời sống hiện đại

Lan tỏa tình yêu đờn ca tài tử qua những buổi diễn cộng đồng- Ảnh 6.

Sự kết hợp giữa các trích đoạn tuồng cổ, tân cổ giao duyên mang lại bầu không khí biểu diễn sinh động, cuốn hút người xem

Để nghệ thuật truyền thống tiếp tục được gìn giữ, bên cạnh nỗ lực của những người thực hành, việc tạo ra không gian biểu diễn gần gũi với công chúng cũng có ý nghĩa quan trọng. Khi đờn ca tài tử hiện diện tại các địa điểm sinh hoạt cộng đồng, người dân và du khách có thêm cơ hội tiếp cận, còn các câu lạc bộ có thêm môi trường để duy trì hoạt động và lan tỏa niềm yêu thích nghệ thuật.

Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật, đờn ca tài tử khu vực Nam Bộ nói chung cũng như ở TP. Hồ Chí Minh nói riêng. Ở bên cạnh đó thì cũng tạo một cái sân chơi để các câu lạc bộ có dịp để giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với nhau.
Ông Nguyễn Văn Nhã - Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Long Hải, TP. Hồ Chí Minh

Từ phố đi bộ Long Hải, những chương trình giao lưu và biểu diễn ngoài trời góp phần đưa đờn ca tài tử đến gần hơn với nhịp sống đô thị. Đây cũng là một cách để nghệ thuật truyền thống tiếp tục được giới thiệu đến nhiều thế hệ, giữ gìn giá trị văn hóa Nam Bộ trong đời sống đương đại.


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