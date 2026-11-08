Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật qua hoạt động đi bộ đồng hành

Đi bộ đồng hành hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Chương trình thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo không khí sôi nổi trong buổi sáng cuối tuần. Qua hoạt động, người dân không chỉ có thêm cơ hội rèn luyện sức khỏe mà còn thể hiện tinh thần hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, lan tỏa thông điệp sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Các đại biểu và đông đảo người dân tham dự lễ khai mạc chương trình đi bộ đồng hành hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại không gian ngoài trời rợp bóng cây xanh

Chị Huỳnh Ngọc Anh Thư - Khối 5, Đoàn Thanh niên Cộng sản TP. Hồ Chí Minh, cho rằng ngày hội là dịp để mọi người vừa nâng cao sức khỏe, vừa thể hiện sự hưởng ứng đối với Ngày Pháp luật Việt Nam.

Luật sư Đậu Đức Ninh - Giám đốc Hãng Luật Thành Danh, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh, mong muốn mỗi người dân luôn ý thức chấp hành và sống, làm việc theo quy định pháp luật.

Đổi mới hình thức tuyên truyền, đưa pháp luật vào đời sống

Trong đợt hưởng ứng năm nay, Thành phố chú trọng các hình thức phổ biến pháp luật trực quan, dễ hiểu, lựa chọn nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng và nhu cầu thực tiễn của người dân.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP. Hồ Chí Minh Chúng tôi đẩy mạnh chuyển đổi số và đẩy mạnh công nghệ trong việc tuyên truyền pháp luật gắn với cộng đồng dân cư, giải quyết những nhu cầu thực tiễn của người dân.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, doanh nhân, thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân cùng chung tay đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào ý thức và hành động của toàn xã hội.

Đông đảo cán bộ, học sinh và người dân hào hứng hưởng ứng đi bộ đồng hành, tạo không khí sôi nổi trong đợt tuyên truyền Ngày Pháp luật

Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật là mục tiêu xuyên suốt của các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Trong đó, sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, công chức và ý thức chấp hành của mỗi người dân là nền tảng để đưa pháp luật vào đời sống, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng TP. Hồ Chí Minh phát triển bền vững.