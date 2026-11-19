Hoạt động thể hiện sự trân trọng, biết ơn đối với những đóng góp của các thế hệ cán bộ Mặt trận trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây cũng là dịp để thế hệ cán bộ hôm nay tiếp thu kinh nghiệm, phát huy những giá trị truyền thống trong giai đoạn phát triển mới.

Thăm hỏi, tri ân những đóng góp cho công tác Mặt trận

Sáng 18/11, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, tri ân đồng chí Huỳnh Đảm - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh hỏi thăm sức khoẻ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp của đồng chí Huỳnh Đảm

Tại buổi gặp gỡ, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp của đồng chí Huỳnh Đảm đối với công tác Mặt trận và sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh cũng trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp, đồng thời mong muốn đồng chí Huỳnh Đảm tiếp tục quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, dìu dắt thế hệ cán bộ Mặt trận hôm nay, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống, vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới của Thành phố.

Tiếp nối kinh nghiệm, phát huy truyền thống đại đoàn kết

Cùng ngày, đoàn công tác do đồng chí Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tri ân đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Tại buổi gặp gỡ, đoàn công tác cùng đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ôn lại truyền thống công tác Mặt trận, những dấu ấn trong quá trình xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đoàn đã cùng đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ôn lại truyền thống công tác Mặt trận

Đồng chí Phạm Minh Tuấn trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe đến đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, mong muốn đồng chí tiếp tục là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ Mặt trận noi theo.

Các hoạt động thăm hỏi, tri ân là dịp để thế hệ cán bộ Mặt trận hôm nay nhìn lại chặng đường đã qua, kế thừa những kinh nghiệm quý báu, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận trong tình hình mới.