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Thế giới

Kỷ lục 144 mét đi dây giữa hai cabin cáp treo trên độ cao 150 mét

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(HTV) - Vận động viên người Áo Florian Zoller lập kỷ lục thế giới khi đi thăng bằng trên sợi dây dài 144 mét nối giữa hai cabin cáp treo ở độ cao 150 mét tại dãy núi Tyrol, vượt hơn gấp đôi thành tích trước đó.

Đi thăng bằng trên dây đã khó, đi trên dây căng giữa hai cabin cáp treo lơ lửng trên không lại càng khó hơn.

Vận động viên mạo hiểm người Áo Florian Zoller đã dành một năm tập luyện cho thử thách này.

Trên một sợi dây đàn hồi rộng chỉ 25mm, cabin nghiêng 12 độ, cùng gió lớn và cáp treo dao động ở độ cao 150 mét trên dãy núi Tyrol ở Áo. Tất cả không ngăn được Zoller băng qua quãng đường 144 mét, thiết lập thành tích mới khi dài hơn gấp đôi kỷ lục cũ 65 mét. Zoller hoàn thành thử thách sau 15 phút 30 giây.

Kỷ lục đi dây giữa hai cabin cáp treo - Ảnh 1.

Vận động viên mạo hiểm Florian Zoller bước đi trên sợi dây rộng 25mm căng giữa hai cabin cáp treo ở độ cao 150 mét trên dãy núi Tyrol (Áo), hướng tới thiết lập kỷ lục thế giới mới dài 144 mét

Florian Zoller - Vận động viên đi dây trên cao chia sẻ: "Có thời điểm, tôi đã kiệt sức hoàn toàn, cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong vài mét cuối, tôi thậm chí còn bị trượt ngược lại vì sợi dây căng có độ dốc rất lớn. Giấc mơ đã trở thành hiện thực khi tôi vượt qua được thử thách này".

Kỷ lục đi dây giữa hai cabin cáp treo - Ảnh 2.

Florian Zoller cùng đội ngũ hỗ trợ vỡ òa niềm vui ăn mừng chiến thắng sau khi hoàn thành xuất sắc thử thách đi dây mạo hiểm vô tiền khoáng hậu

Hiệp hội đi dây Slackline Quốc tế đã xác nhận kỷ lục thế giới của Zoller về thử thách đi trên dây nối 2 cabin cáp treo lơ lửng trên không.

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