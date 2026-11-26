Chiều 25/11, Ban QLDA Thăng Long tổ chức Lễ ký kết hợp đồng gói thầu TV-02: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm thiết kế FEED, lập hồ sơ mời thầu) dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên Việt Nam triển khai một dự án đường sắt tốc độ cao có quy mô đặc biệt lớn và yêu cầu kỹ thuật, công nghệ phức tạp. Trong đó, giai đoạn chuẩn bị đầu tư, trọng tâm là khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế FEED giữ vai trò then chốt, quyết định trực tiếp đến chất lượng, tính khả thi và hiệu quả đầu tư của toàn dự án.

Sản phẩm tư vấn phải có cơ sở khoa học, tuân thủ pháp luật và bảo đảm tính khả thi cao

Thứ trưởng đề nghị ngay sau khi ký hợp đồng, liên danh tư vấn phải khẩn trương huy động đầy đủ nhân sự chủ chốt, thiết lập bộ máy điều hành chuyên nghiệp, kế hoạch kiểm soát tiến độ chặt chẽ theo từng sản phẩm. Trong đó, công tác khảo sát phải đặt chất lượng lên hàng đầu; số liệu phải đầy đủ, chính xác, tin cậy làm cơ sở vững chắc cho phương án thiết kế và tổng mức đầu tư.

Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế FEED cần nghiên cứu đồng bộ giữa các chuyên ngành; lựa chọn công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến, phù hợp thực tiễn Việt Nam, bảo đảm an toàn và hiệu quả vận hành, bảo trì lâu dài.

Đối với phương án đầu tư và hồ sơ mời thầu, Thứ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu tư vấn phải tính toán tổng mức đầu tư, phân chia gói thầu hợp lý, bảo đảm tính cạnh tranh, minh bạch về tuân thủ nghiêm pháp luật Việt Nam.

"Liên danh tư vấn phải phát huy thực chất vai trò của các chuyên gia trong nước, chú trọng chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản lý nhằm từng bước làm chủ kỹ thuật cho đội ngũ kỹ sư Việt Nam", Thứ trưởng đề nghị.

Ban QLDA Thăng Long phải phát huy cao nhất trách nhiệm của chủ đầu tư, không chỉ dừng lại ở việc theo dõi, đôn đốc mà phải trực tiếp điều phối, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, khối lượng, chất lượng và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện hợp đồng.

"Tiến độ Gói thầu TV-02 là ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, phải được cụ thể hóa thành các mốc sản phẩm gắn với trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân và cơ chế giám sát định kỳ. Các bên phải thực hiện nghiêm cam kết hợp đồng, tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm; Đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với giữ vững chất lượng. Mọi sản phẩm tư vấn phải có cơ sở khoa học, tuân thủ pháp luật và bảo đảm tính khả thi cao khi triển khai thực tế.

Thước đo thành công của Gói thầu TV-02 chính là một báo cáo nghiên cứu khả thi chất lượng cao, thiết kế FEED đồng bộ và hệ thống hồ sơ mời thầu chuẩn mực làm nền tảng vững chắc cho các bước tiếp theo", Thứ trưởng yêu cầu.

Nền tảng quyết định chất lượng cho bước triển khai tiếp theo

Ông Đinh Công Minh, Giám đốc Ban QLDA Thăng Long cho biết, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, có quy mô đặc biệt lớn, ý nghĩa chiến lược và vai trò quan trọng đối với sự phát triển KT-XH của đất nước trong giai đoạn mới.

Dự án có điểm đầu tại ga Ngọc Hồi, TP. Hà Nội. Điểm cuối tại ga Thủ Thiêm, TP. Hồ Chí Minh. Tổng chiều dài tuyến khoảng 1.541km, đi qua địa bàn 15 tỉnh, thành phố, được đầu tư đường đôi, khổ đường 1.435mm, tốc độ thiết kế 350km/h, tải trọng trục 22,5 tấn, với 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa.

"Đây là dự án có yêu cầu kỹ thuật, công nghệ đặc biệt phức tạp, phạm vi triển khai rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên ngành. Vì vậy, công tác chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế FEED có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo nền tảng và quyết định chất lượng cho các bước triển khai tiếp theo", ông Minh nói.

Các sản phẩm của gói thầu TV-02 là cơ sở quan trọng nhất để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đầu tư, xác định giải pháp công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, phương án tổ chức thực hiện, tổng mức đầu tư và chuẩn bị các điều kiện lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu tiếp theo.

"Với trách nhiệm là đơn vị được Bộ Xây dựng giao tổ chức triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án, Ban QLDA Thăng Long cam kết sẽ tập trung cao nhất nguồn lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với liên danh tư vấn và các cơ quan, đơn vị liên quan; thực hiện tốt công tác quản lý hợp đồng, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng và sản phẩm tư vấn", ông Đinh Công Minh khẳng định.

Giám đốc Ban QLDA Thăng Long cũng đồng thời đề nghị liên danh tư vấn ngay sau khi ký kết hợp đồng, khẩn trương huy động đầy đủ nhân sự, chuyên gia, xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ; phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm quốc tế, bảo đảm các sản phẩm tư vấn có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu tiến độ và tính khả thi của dự án.

Đại diện liên danh tư vấn, ông Patrick Desforges khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, Ban QLDA Thăng Long và các địa phương để triển khai nhiệm vụ. Liên danh sẽ tập trung đánh giá phương án kỹ thuật, kiểm soát chi phí, nhận diện rủi ro, đồng thời ưu tiên chuyển giao tri thức và công nghệ, nâng cao năng lực cho ngành đường sắt Việt Nam.

Theo quyết định của Ban QLDA Thăng Long về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-02: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm thiết kế FEED và lập hồ sơ mời thầu) dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, liên danh tư vấn được lựa chọn gồm 8 thành viên.



Trong đó SYSTRA (Pháp) là đơn vị đứng đầu. Ba nhà thầu Hàn Quốc tham gia liên danh gồm Sambo Engineering Co., Ltd (SAMBO), Yooshin Engineering Corporation (Yooshin) và Korea National Railway (KNR).



Bốn thành viên còn lại đến từ Việt Nam gồm: Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP (TEDI), Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI SOUTH), Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải (TRICC) và Công ty CP Tư vấn xây dựng Hoàng Long (HOANG LONG).

Nguồn: Báo Chính phủ