Kinh tế Mỹ tăng tới 3,4% bất chấp lạm phát ở mức cao

Ngày 29/10, Bộ Thương mại Mỹ công bố các số liệu cho thấy nền kinh tế nước này tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 3 năm 2026, song chỉ số lạm phát cũng tăng tốc, tạo nên bức tranh kinh tế trái chiều trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng vào tuần tới.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế tăng 3,4% trong quý 3, vượt kỳ vọng của thị trường.

Thông báo của Cục Phân tích kinh tế (BEA) thuộc Bộ Thương mại giải thích các yếu tố đóng góp vào sự tăng trưởng GDP thực trong quý này là sự gia tăng đầu tư, chi tiêu tiêu dùng và chi tiêu chính phủ, được bù đắp một phần do xuất khẩu sụt giảm.

Theo BEA, phần lớn tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy bởi sự bùng nổ đầu tư vào công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), khi các công ty chi hàng tỷ USD cho các mô hình mới và xây dựng các trung tâm dữ liệu cung cấp năng lượng cho chúng.

Cũng theo số liệu của bộ trên, Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed, ngân hàng trung ương Mỹ) ưa dùng - trong tháng 9 tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2025.

GDP tăng trưởng mạnh được đánh giá là một lợi thế cho Tổng thống Donald Trump trước thềm bầu cử giữa kỳ. Nhà lãnh đạo Mỹ đã nhiều lần khẳng định sức mạnh của nền kinh tế, trong bối cảnh giá cả tăng cao đã gây khó khăn cho các hộ gia đình trên khắp đất nước.

Các số liệu trên được đưa ra sau khi Fed quyết định giữ nguyên lãi suất, viện dẫn rằng cần thêm dữ liệu để xác định biện pháp hữu hiệu nhất đối phó với lạm phát đang tăng vọt.

Chủ tịch Fed, ông Kevin Warsh nhắc lại cam kết của ngân hàng đối với mục tiêu lạm phát PCE dài hạn ở mức 2%, một mục tiêu mà Fed đã không đạt được trong hơn 5 năm. Ông đánh giá mức lạm phát hiện tại là "quá cao," song cảnh báo không nên hành động quá nhanh./.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/kinh-te-my-tang-toi-34-bat-chap-lam-phat-o-muc-cao-post1145090.vnp