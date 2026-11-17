Sáng 17/11, không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo từ sáng 18/11, khối khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các khu vực khác.

Không khí lạnh dự báo tràn về từ ngày 18/11, khiến miền Bắc chuyển rét, vùng núi cao có nơi dưới 10°C, đồng thời làm gia tăng nguy cơ mưa lớn tại miền Trung (Ảnh: Trung tâm KTTV quốc gia)

Không khí lạnh khiến miền Bắc chuyển rét

Theo bản tin lúc 9 giờ 30 phút ngày 17/11, hiện nay, Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ lúc 7 giờ phổ biến từ 23-26°C.

Dự báo sáng 18/11, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến một số khu vực vùng núi Bắc Bộ. Từ trưa và chiều cùng ngày, khối khí lạnh mở rộng ảnh hưởng đến các khu vực khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ. Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Từ ngày 18-19/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối và đêm 18/11, Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Bắc Trung Bộ chuyển rét từ ngày 19/11, trong khi khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18°C.

Riêng Hà Nội, từ trưa và chiều 18/11, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng, gây mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trời chuyển rét từ chiều tối và đêm cùng ngày.

Không khí lạnh gây biển động, cảnh báo mưa lớn

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Trên biển, từ trưa và chiều 18/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 mét, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5 mét. Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4 mét.

Đáng chú ý, từ khoảng đêm 19 đến ngày 21/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk được dự báo có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng vùng trũng thấp.

Bên cạnh đó, gió mạnh và sóng lớn trên biển có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền. Người dân và các phương tiện hoạt động trên biển cần thường xuyên theo dõi bản tin dự báo, cảnh báo để chủ động phòng tránh rủi ro thiên tai.