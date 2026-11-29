Mỗi năm, các lãnh đạo giáo hội tụ họp ở Bethlehem để khởi động mùa Vọng trước Giáng Sinh. Mở màn buổi lễ, các đội nhạc diễu hành tiến về Quảng trường Máng Cỏ trong tiếng reo hò của người dân.

Đông đảo người dân tham gia khởi động mùa Vọng trước Giáng Sinh tại Bethlehem

Sau đó, các Cha đến dâng lời cầu nguyện, xông hương và cùng giáo dân làm lễ khai mùa Giáng Sinh.

Bethlehem nằm kế bên thành phố Jerusalem ở Bờ Tây và được Kitô hữu coi là nơi Chúa Giêsu chào đời. Tuy nhiên, từ khi xung đột Israel – Hamas bùng phát vào cuối năm 2023, chính quyền và các giáo hội tại đây hủy bỏ mọi hoạt động mừng lễ để tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh.

Sau nhiều năm căng thẳng, Bethlehem nối lại các hoạt động mừng lễ công khai từ năm ngoái, và việc duy trì lễ hội năm thứ hai liên tiếp cho thấy tình hình bớt nặng nề hơn trước.



