Khởi tố 21 bị can vụ đánh bạc, dàn xếp tỷ số

Theo thông tin Cục Cảnh sát hình sự công bố ngày 11/11, vụ án dàn xếp tỷ số thể thao được phát hiện từ tháng 8/2026, liên quan đến một số trận đấu thuộc Giải hạng Nhất quốc gia, Cúp Quốc gia và Giải bóng rổ Việt Nam.

Dàn xếp tỷ số, khởi tố 21 bị can

Theo Bộ Công an, qua công tác điều tra, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao do Vũ Chí Công (tên khác Vu Chi Konh, sinh năm 1998, quốc tịch Ucraina, trú tại TP. Hồ Chí Minh) bị cáo buộc cầm đầu. Nhóm này hoạt động trên các trang cá độ trực tuyến có máy chủ đặt ở nước ngoài, tập trung vào các giải bóng đá trong nước và quốc tế.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Vũ Chí Công; Nguyễn Huy Hoàng; Phạm Thành Chung (Ảnh: Bộ Công an)

Ngày 16 và 17/8/2026, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đồng loạt triệu tập, khám xét khẩn cấp những người liên quan tại TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh và Hưng Yên.

Đến ngày 27/8, cơ quan chức năng khởi tố vụ án hình sự về hành vi đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số trận đấu thể thao. Quá trình điều tra đến nay, 21 bị can đã bị khởi tố về hành vi đánh bạc; lực lượng chức năng thu giữ 2 tỷ đồng, 28 điện thoại cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Nguyễn Đức Ninh; Huỳnh Vĩnh Quang; Mai Phước Thành (Ảnh: Bộ Công an)



Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024, Vũ Chí Công và Phạm Thành Chung bị xác định đã tham gia thu mua các kèo cá độ từ những trận đấu được dàn xếp tỷ số, lựa chọn kèo có khả năng thắng cược cao để đặt cược hưởng lợi.

Công còn bị xác định đã thông qua nhiều người để thuê tài khoản cá độ cấp VIP, tổ chức đặt cược trên các trang web đánh bạc trực tuyến ở nước ngoài.

Dàn xếp tỷ số tại các giải đấu

Đáng chú ý, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã làm rõ dấu hiệu móc nối với thành viên ban huấn luyện và một số cầu thủ Câu lạc bộ bóng đá Long An để tác động đến kết quả thi đấu.

Theo tài liệu điều tra, Vũ Chí Công đã thông qua Hoàng Nhật Nam, thành viên ban huấn luyện Câu lạc bộ bóng đá Long An, và Hoàng Danh Ngọc để thỏa thuận với một số cầu thủ, yêu cầu thi đấu dưới sức theo kịch bản nhằm phục vụ hoạt động cá độ.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Lâm Minh Duy; Sơn Minh Tâm; Lê Tuấn Anh (Ảnh: Bộ Công an)



Hai trận đấu được cơ quan điều tra đề cập gồm trận Quy Nhơn thắng Long An 4-1 tại Giải hạng Nhất quốc gia ngày 3/10/2025 và trận Nam Định thắng Long An 2-0 tại Cúp Quốc gia ngày 23/11/2025.

Không chỉ bóng đá, cơ quan điều tra còn xác định dấu hiệu dàn xếp tỷ số tại Giải bóng rổ Việt Nam (VBA). Trong đó, Võ Hoàng Minh Nhật bị cáo buộc đã bàn bạc với một số cầu thủ thuộc hai câu lạc bộ Da Nang Dragons và Nha Trang Dolphins để tác động kết quả trận đấu diễn ra ngày 15/8/2026, phục vụ hoạt động cá độ.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Lê Văn Hưng; Nguyễn Anh Tài; Nguyễn Thanh Hải; Bùi Hoàng Mỹ (Ảnh: Bộ Công an)



Theo Bộ Công an, số tiền Vũ Chí Công sử dụng để cá độ lên đến hàng tỷ đồng.

Cùng với công tác điều tra, xử lý vụ án, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp, đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tăng cường giám sát, phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong hoạt động bóng đá, góp phần bảo đảm tính công bằng và minh bạch của các giải đấu.



