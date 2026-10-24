Khơi thông nguồn lực tài chính phục vụ tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ

Chiều 23/10, Hội nghị “Ngành Ngân hàng đồng hành khơi thông nguồn lực Tài chính - Ngân hàng phục vụ tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2026 - 2030” diễn ra với sự tham dự của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn và Đồng chí Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

Hội nghị bàn giải pháp khơi thông nguồn lực tài chính - ngân hàng cho vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2026 - 2030

Tại hội nghị, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu đa dạng hóa nguồn vốn cho phát triển kinh tế trong bối cảnh tỷ trọng tín dụng/GDP của Việt Nam cao hơn nhiều so với các nước có quy mô và trình độ phát triển tương đương.

Nền kinh tế nói chung và vùng Đông Nam Bộ nói riêng cần huy động thêm nguồn lực từ nhiều kênh, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào vốn ngân hàng.

Khu vực Đông Nam Bộ gồm TP. Hồ Chí Minh, TP. Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh. Đến cuối tháng 9/2026, dư nợ tín dụng khu vực này đạt gần 6,8 triệu tỷ đồng, chiếm gần 35% tổng dư nợ toàn quốc, tăng 10,93% so với cuối năm 2025.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng tín dụng này vẫn chậm hơn mức chung cả nước, trong khi nhiều doanh nghiệp tiếp tục gặp áp lực về vốn lưu động và chi phí hoạt động.

Đại diện doanh nghiệp nêu khó khăn về vốn lưu động và đề xuất cơ chế tín dụng phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh

Ông Phan Đình Cảnh - Chủ tịch Hiệp hội Logistics Đồng Nai cho biết, hiện nay chi phí nhiên liệu, tiền lương công nhân, phí bến bãi và hải quan đều tạo áp lực lên doanh nghiệp logistics. Vì vậy, các doanh nghiệp logistics có nhu cầu lớn về nguồn vốn lưu động ngắn hạn để duy trì hoạt động.

Bên cạnh đó, khả năng chứng minh năng lực tài chính cũng là một trở ngại đối với một bộ phận doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp logistics có nhu cầu lớn về nguồn vốn lưu động ngắn hạn để duy trì hoạt động

Theo ông Nguyễn Văn Toàn Cơ - Chủ tịch Hội Tư vấn, Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp số TP. Hồ Chí Minh, dữ liệu giao dịch thương mại có thể trở thành căn cứ hỗ trợ đánh giá khả năng trả nợ. Một số doanh nghiệp có dữ liệu giao dịch thương mại rất tốt nhưng hiện chưa được doanh nghiệp khai thác hiệu quả khi vay vốn.

Đa dạng hóa nguồn vốn cho doanh nghiệp và dự án trọng điểm

Hiện nay, khu vực Đông Nam Bộ có 15 dự án trọng điểm với tổng nhu cầu vốn vay khoảng 757 ngàn tỷ đồng. Đến hết tháng 9/2026, chỉ có 2 dự án được giải ngân, do đó nhu cầu vốn còn rất lớn.

Không chỉ dựa vào tài sản bảo đảm như bất động sản, doanh nghiệp cũng mong muốn được xem xét cấp tín dụng dựa trên hiệu quả hợp đồng và đặc điểm từng dự án, cơ chế tín dụng linh hoạt có thể giúp cải thiện khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp.

Các dự án trọng điểm trong khu vực có nhu cầu vốn vay lớn, đặt ra yêu cầu đa dạng hóa nguồn lực tài chính

Phát biểu tại hội nghị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn cho biết tỷ trọng tín dụng/GDP của Việt Nam đã cao hơn nhiều so với các nước có quy mô và trình độ phát triển tương đương. Do đó, nền kinh tế cần huy động thêm nguồn lực từ nhiều kênh, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào hệ thống ngân hàng.

Chúng ta cần để các nguồn vốn, nguồn lực về tài chính, đầu tư vào lĩnh vực phát triển sản xuất kinh doanh, đời sống không chỉ đến từ ngân hàng mà phải đến từ rất nhiều nguồn khác nhau



Ông Phạm Đức Ấn - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Cùng với tín dụng, ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) cũng đề cập đến vai trò tư vấn phát hành, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và kết nối các nguồn vốn khác, đặc biệt gắn với IFC.

Về phía TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết Thành phố đang tập trung tháo gỡ 838 dự án tồn đọng, khó khăn. Sau khi tiếp nhận đăng ký bổ sung từ doanh nghiệp, số dự án cần giải quyết tăng thêm hơn 500 dự án.

Theo đó, Thành phố đặt mục tiêu giải quyết các vướng mắc trong năm 2026, đồng thời dự kiến ban hành quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng và bảng giá đất mới phù hợp với điều kiện thực tiến và quy định mới của Luật Đất đai (sửa đổi) đang được Quốc hội xem xét thông qua.

Thành phố tập trung tháo gỡ 838 dự án tồn đọng, khó khăn, đặt mục tiêu giải quyết các vướng mắc trong năm 2026

Việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án, kết hợp với đa dạng hóa kênh huy động vốn là những hướng đi được đặt ra nhằm cải thiện khả năng tiếp cận tài chính của doanh nghiệp, thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm tại Đông Nam Bộ.

Qua đó, nguồn vốn có thể được phân bổ hiệu quả hơn cho sản xuất, kinh doanh và phát triển hạ tầng trong giai đoạn 2026 - 2030.

Dịp này, các ngân hàng và doanh nghiệp đã trao 18 thỏa thuận hợp tác cho các dự án, phương án kinh doanh thuộc lĩnh vực công nghiệp chế tạo, năng lượng, hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và nhà ở xã hội, có vai trò quan trọng đối với kinh tế vùng Đông Nam Bộ.