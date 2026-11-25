Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN

Chốt phiên giao dịch 25/11, VN-Index giảm 9,69 điểm xuống 1.687,45 điểm. Sàn HOSE có 87 mã tăng và 241 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 576,3 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 16.091,2 tỷ đồng. So với phiên đầu tuần, khối lượng giảm 5% nhưng giá trị tăng 27%.

Giao dịch thỏa thuận đóng góp 176,7 triệu cổ phiếu, giá trị 7.977,8 tỷ đồng. Riêng giao dịch thỏa thuận tại VIC đạt gần 4.600 tỷ đồng. Nếu không tính giao dịch thỏa thuận, thanh khoản khớp lệnh tương đương phiên đầu tuần.

Trong phiên sáng, VN-Index duy trì sắc xanh nhẹ nhờ sự hỗ trợ của một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VCB, BID, VPB, SAB, VNM và VJC. Tuy nhiên, biên độ tăng của các mã không lớn, trong khi dòng tiền dè dặt khiến chỉ số chưa thể vượt lại mốc 1.700 điểm.

Sang phiên chiều, áp lực bán gia tăng trên diện rộng khiến nhiều cổ phiếu đảo chiều giảm, kéo VN-Index mất toàn bộ thành quả hồi phục của phiên đầu tuần.

Ở nhóm ngân hàng, KLB là điểm sáng khi tăng kịch trần lên 10.900 đồng/cổ phiếu, thanh khoản hơn 1,5 triệu đơn vị và còn dư mua giá trần. ACB tăng nhẹ; MBB, OCB, VAB và VBB đứng giá tham chiếu. Các mã còn lại đồng loạt giảm, trong đó có những cổ phiếu từng hỗ trợ chỉ số trong phiên sáng như VPB, VCB và BID.

Nhóm chứng khoán cũng chịu áp lực điều chỉnh khi chỉ có APG và HCM giữ được giá tham chiếu, các mã còn lại đều giảm. Trong nhóm cổ phiếu Vingroup, VPL tăng hơn 1%, VRE đứng giá, trong khi VIC giảm 0,12% và VHM giảm 0,65%.

PNJ thu hẹp đáng kể đà tăng trong phiên chiều, đóng cửa tăng 1,59% lên 12.800 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh 11,5 triệu đơn vị. Trước đó, trong phiên sáng, cổ phiếu này có thời điểm tăng kịch trần lên 13.450 đồng.

Áp lực bán cũng thể hiện rõ ở nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ với nhiều mã giảm hết biên độ. HSL còn dư bán sàn gần 7,5 triệu đơn vị; DCL dư bán gần 13 triệu đơn vị; HHP dư bán hơn 8,6 triệu đơn vị. VRC còn dư bán sàn 1,3 triệu đơn vị, giảm so với phiên sáng chủ yếu do nhà đầu tư hủy lệnh, trong khi khối lượng khớp chỉ đạt 6.700 đơn vị. Một số mã khác như PIT, SMA, NVT, MHC và JVC cũng đóng cửa ở mức giá sàn.

Xét về thanh khoản, 5 cổ phiếu giao dịch sôi động nhất HOSE gồm VIX, SHB, SSI, VPB và TCB đều đóng cửa trong sắc đỏ. Trong đó, VIX giảm 2,77%, SSI giảm 2,28%.

Trên sàn HNX, áp lực bán gia tăng tại nhiều cổ phiếu lớn khiến HNX-Index giảm mạnh hơn, dù chỉ số đã thu hẹp mức giảm so với đáy trong ngày.

Kết thúc phiên, HNX-Index giảm 4,77 điểm xuống 227,46 điểm, với 48 mã tăng và 91 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 54 triệu đơn vị, giá trị 802 tỷ đồng, tăng lần lượt 36,7% và 70% so với phiên đầu tuần. Giao dịch thỏa thuận đóng góp 8,4 triệu đơn vị, giá trị 213,8 tỷ đồng.

SHS và CEO tiếp tục là hai cổ phiếu có thanh khoản cao nhất sàn HNX, lần lượt đạt 11 triệu và 6,3 triệu đơn vị. Tuy nhiên, cả hai đều giảm mạnh, với SHS giảm 3,73% xuống 12.900 đồng/cổ phiếu và CEO giảm 4,35% xuống 11.000 đồng/cổ phiếu.

HUT giao dịch hơn 5,5 triệu đơn vị và giữ giá tham chiếu 12.400 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, TIG tiếp tục hồi phục phiên thứ hai liên tiếp, tăng 3,7% lên 2.800 đồng/cổ phiếu, với khối lượng giao dịch 4,9 triệu đơn vị.

Trên UPCOM, UPCOM-Index tăng 0,65 điểm lên 119,82 điểm, dù thị trường có sự phân hóa mạnh trong phiên chiều. Sàn này ghi nhận 97 mã tăng và 103 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 30,8 triệu đơn vị, giá trị 413,8 tỷ đồng; giao dịch thỏa thuận đóng góp 2,8 triệu đơn vị, tương ứng 18,9 tỷ đồng.

AAV là tâm điểm giao dịch với diễn biến đảo chiều mạnh. Trong phiên sáng, cổ phiếu này giảm kịch sàn xuống 2.900 đồng/cổ phiếu, với lượng dư bán sàn lên tới 10 triệu đơn vị. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy xuất hiện trong phiên chiều đã hấp thụ toàn bộ lượng dư bán, kéo AAV tăng kịch trần lên 3.900 đồng/cổ phiếu khi đóng cửa. Thanh khoản đạt 14,44 triệu đơn vị, cao nhất trên UPCOM.

MSR cũng được kéo lên mức giá trần 55.400 đồng/cổ phiếu, với khối lượng giao dịch 3,26 triệu đơn vị.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại bán ròng hơn 5.674,21 tỷ đồng trên HOSE. VIC là cổ phiếu chịu áp lực bán ròng lớn nhất với 4.701,32 tỷ đồng, tiếp đến là MSN với 123,44 tỷ đồng, VIX với 59,50 tỷ đồng và HDB với 54,87 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng hơn 6,51 tỷ đồng, tập trung tại IDC với 25,75 tỷ đồng, HUT với 7,22 tỷ đồng, CEO với 4,44 tỷ đồng và TIG với 3,55 tỷ đồng.

Nhìn chung, thị trường tiếp tục cho thấy trạng thái thận trọng khi dòng tiền chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt, trong khi áp lực bán gia tăng khiến sắc đỏ lan rộng trên cả hai sàn HOSE và HNX. Việc VN-Index lùi xuống dưới mốc 1.700 điểm cho thấy thị trường chưa duy trì được đà hồi phục sau phiên tăng đầu tuần.

Nguồn: https://baotintuc.vn/khoi-ngoai-ban-rong-ky-luc-gan-5700-ty-dong-trong-phien-2511-post1405845.html