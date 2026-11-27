Ngày 26/11, tại xã Hồ Tràm, TP. Hồ Chí Minh, liên danh do Viettel và Singtel đồng chủ trì tổ chức lễ ký kết, khởi công cáp quang biển VTS, kết nối Việt Nam, Thái Lan và Singapore, dự kiến đưa vào khai thác cuối năm 2030.

Cáp quang biển VTS có dung lượng 600 Tbps

Tham dự sự kiện có ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Trung tướng Tào Đức Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel); đồng chí Đặng Minh Thông - Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân- Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Lễ ký kết, khởi công dự án cáp quang biển VTS kết nối Việt Nam, Thái Lan và Singapore diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh ngày 26/11/2026

Dự án VTS (Việt Nam - Thái Lan - Singapore) do Viettel khởi xướng, phối hợp với Singtel (Singapore) đồng chủ trì triển khai, có sự tham gia của AIS (Thái Lan), VNPT, FPT Telecom cùng hai nhà thầu NEC và ACPL.

Tuyến cáp được thiết kế với ba ưu thế chính gồm dung lượng lớn, tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu phát triển trí tuệ nhân tạo và dữ liệu; kiến trúc mở, linh hoạt, có khả năng mở rộng lâu dài; đồng thời tăng cường độ an toàn và tin cậy trong kết nối quốc tế.

Điểm khác biệt của VTS nằm ở vai trò chủ động của doanh nghiệp Việt Nam. Thay vì chủ yếu góp vốn hoặc mua dung lượng trong các liên minh cáp biển quốc tế như trước đây, Viettel trực tiếp tham gia từ khâu khởi xướng, hoạch định, thiết kế, lựa chọn hướng tuyến đến đầu tư hạ tầng và trạm cập bờ.

Các đại biểu tham dự nghi thức khởi công tuyến cáp quang biển VTS, dự án có tổng chiều dài khoảng 2.500 km và dung lượng thiết kế lên tới 600 Tbps

Theo Trung tướng Tào Đức Thắng, việc xây dựng một tuyến cáp quang biển cần nhiều năm, vì vậy phải chủ động đầu tư trước khi nhu cầu dung lượng vượt quá khả năng đáp ứng. Ông nhấn mạnh yêu cầu giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế số vào những yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát, đồng thời từng bước làm chủ hạ tầng kết nối quốc tế.

Cáp quang biển VTS mở cửa ngõ dữ liệu

Một trong những điểm đáng chú ý của dự án là trạm cập bờ được đặt tại TP. Hồ Chí Minh, hình thành thêm hướng kết nối trực tiếp với Singapore, trung tâm viễn thông, dữ liệu và tài chính quan trọng của khu vực Đông Nam Á.

Việc bổ sung tuyến kết nối mới được kỳ vọng tăng cường năng lực truyền dẫn và dự phòng, hạn chế nguy cơ gián đoạn khi các tuyến cáp hiện hữu gặp sự cố. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để TP. Hồ Chí Minh thu hút đầu tư công nghệ cao, phát triển trung tâm dữ liệu quy mô lớn, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và dịch vụ tài chính số.

Ông Trương Minh Huy Vũ - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh ý nghĩa của dự án trong việc tăng cường hạ tầng dữ liệu, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố. Việc xây dựng trạm cập bờ sẽ tạo thêm cửa ngõ kết nối quốc tế, hỗ trợ định hướng đưa TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghệ và kinh tế số có tầm vóc khu vực.

Đại diện lãnh đạo, doanh nghiệp và các đối tác trong nước, quốc tế tham dự lễ ký kết, khởi công dự án cáp quang biển VTS

Dự án VTS được triển khai gắn với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 193/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt, cùng Chiến lược phát triển hệ thống cáp quang quốc tế của Việt Nam đến năm 2030.

Theo kế hoạch, Viettel và các đối tác sẽ tập trung nguồn lực triển khai dự án, bảo đảm chất lượng, an toàn và tiến độ, hướng tới mục tiêu đưa tuyến cáp vào khai thác cuối năm 2030.

Việc chủ động phát triển tuyến cáp quang biển quốc tế mở rộng khả năng kết nối dữ liệu, tăng cường tính tự chủ của hạ tầng số và tạo thêm nền tảng phục vụ phát triển kinh tế số của Việt Nam.