Lễ ký kết, khởi công dự án cáp quang biển VTS

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; đồng chí Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; đồng chí Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Viettel làm chủ tuyến cáp quốc tế đầu tiên do Việt Nam khởi xướng

Về quy mô kỹ thuật, toàn tuyến cáp quang biển VTS (Việt Nam – Thái Lan – Singapore) dài khoảng 2.500 km, có dung lượng thiết kế 600 Tbps và dự kiến hoàn thành trong quý IV/2030. Riêng trục Việt Nam – Singapore dài khoảng 1.200 km, đạt 240 Tbps, gấp khoảng 2,5 lần tổng dung lượng các tuyến cáp quốc tế Việt Nam đang khai thác.

Ông Pratthana Leelapanang - Tổng Giám đốc điều hành - AIS Thái Lan.

Nhờ đi thẳng, VTS là tuyến ngắn nhất trong các tuyến cáp quang biển từ Việt Nam đi Singapore. Với cấu hình 8 đôi sợi quang, kết hợp công nghệ ghép kênh theo bước sóng (WDM) thế hệ mới, thời gian dữ liệu truyền đi và quay về giữa hai nước, gọi là độ trễ, dự kiến chỉ khoảng 12 mili giây, thấp hơn khoảng 50% so với mức trung bình của các tuyến hiện nay.

Độ trễ thấp giúp các ứng dụng như giao dịch tài chính hay trí tuệ nhân tạo (AI) hoạt động liền mạch hơn. Toàn bộ tuyến cáp được chôn dưới đáy biển, riêng trục chính chôn sâu 3 m, so với 1–1,5 m ở các dự án thông thường, nhằm hạn chế hư hỏng do đánh bắt và thả neo tàu, nguyên nhân của phần lớn sự cố cáp biển.

Phía sau các thông số đó là một điểm khác biệt về vai trò của doanh nghiệp Việt Nam. Ở những tuyến cáp trước đây, doanh nghiệp trong nước chủ yếu tham gia góp vốn và sử dụng dung lượng có sẵn. Với VTS, Viettel, khởi xướng dự án, cùng Singtel ký kết Biên bản ghi nhớ tháng 4/2024, và Viettel trực tiếp chủ trì quy hoạch tuyến và thiết kế hướng đi – những quyết định then chốt xác định điểm cập bờ, cấu hình và hiệu suất của toàn hệ thống.

Với nền móng đó, dự án tiếp tục mở rộng với sự tham gia của AIS từ Thái Lan - cùng VNPT, FPT Telecom và Viettel IDC. Với vai trò quyết định, lần đầu tiên Việt Nam làm chủ một tuyến cáp quốc tế thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các đối tác quốc tế. Hai nhà thầu thi công dự án là NEC Corporation (Nhật Bản) và ASEAN Cableship (Singapore).

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel phát biểu tại sự kiện

Chia sẻ về quyết định này, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, cho biết: "Để xây dựng một tuyến cáp quang biển cần nhiều năm, chúng ta không thể chờ đến khi thiếu dung lượng mới bắt đầu đầu tư, càng không thể để sự phát triển của nền kinh tế số phụ thuộc quá nhiều vào những yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình. Đó là lý do thôi thúc Viettel chủ động khởi xướng dự án VTS".

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long phát biểu tại sự kiện

Đánh giá về hướng đi này, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long nhấn mạnh tại sự kiện: "Đây là bước chuyển từ chủ yếu sử dụng sang chủ động tham gia kiến tạo hạ tầng kết nối quốc tế. Tôi mong muốn dự án không chỉ tạo ra năng lực hạ tầng mới mà còn giúp đội ngũ kỹ sư Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ, vận hành, bảo trì, ứng cứu và sửa chữa cáp quang biển. Đó mới là tự chủ thực chất và lâu dài".

Cú hích hạ tầng số cho TP.HCM và khu vực phía Nam

Việc làm chủ tuyến cáp còn tạo lợi thế trực tiếp cho địa phương. Đây là lợi thế để thành phố thu hút đầu tư vào trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và dịch vụ tài chính số, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính và kinh tế số của khu vực.

Ở góc độ địa phương, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh: "Việc đặt trạm cập bờ tại TP.HCM mở ra cửa ngõ kết nối trực tiếp với Singapore – trung tâm viễn thông, dữ liệu và tài chính quan trọng của khu vực. Thành phố sẽ chủ động phối hợp đưa tuyến cáp VTS vào quy hoạch phát triển hạ tầng số, từng bước kết nối đồng bộ với các trung tâm dữ liệu, khu công nghệ và các khu vực phát triển dịch vụ tài chính, kinh tế số; đồng thời bảo vệ hành lang tuyến cáp, đặc biệt tại khu vực ven bờ, bảo đảm an toàn và hiệu quả khai thác lâu dài. Tuyến cáp VTS sẽ góp phần nâng cao năng lực kết nối quốc tế, tạo nền tảng để TP.HCM thu hút đầu tư vào các lĩnh vực dịch vụ số và hạ tầng số".

Ở phạm vi rộng hơn, tuyến cáp VTS bổ sung một hướng kết nối quốc tế mới đi thẳng Singapore, trung tâm trung chuyển dữ liệu lớn nhất Đông Nam Á, đồng thời có nhánh sang Thái Lan. Thêm một hướng đi giúp Việt Nam giảm phụ thuộc vào các tuyến hiện hữu. Khi một tuyến gặp sự cố, lưu lượng chuyển sang tuyến khác, giữ cho dịch vụ internet, ngân hàng và doanh nghiệp ít bị gián đoạn.

Ông Keith Leong, Phó Tổng Giám đốc khách hàng doanh nghiệp của Singtel phát biểu

Về phía đối tác, ông Keith Leong – Phó Tổng Giám đốc khách hàng doanh nghiệp của Singtel, cho rằng việc mở thêm hướng kết nối cũng quan trọng như tăng dung lượng: "Xây dựng những tuyến mới giúp dữ liệu vẫn lưu thông ổn định ngay cả khi các kết nối hiện có bị gián đoạn. Với quy mô 2.500 km và dung lượng thiết kế 600 Tbps, tuyến cáp VTS quy tụ thế mạnh của các nhà mạng trong khu vực để phục vụ giai đoạn phát triển số tiếp theo của Đông Nam Á".

Lợi ích đó càng có ý nghĩa khi nhu cầu băng thông quốc tế tăng nhanh do trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và các trung tâm dữ liệu, mở ra cơ hội để khu vực đón dòng vốn đầu tư vào hạ tầng số.

VTS là một phần trong lộ trình dài hạn của Viettel. Hiện Viettel tham gia khai thác 5 trong số 8 tuyến cáp quang biển quốc tế của Việt Nam bao gồm các tuyến AAG, IA, APG, AAE-1 và ADC, bảo đảm khoảng 65% dung lượng kết nối quốc tế.

Đến năm 2030, Viettel hướng tới tham gia khoảng 10 tuyến cáp quốc tế, trong đó có những tuyến do Việt Nam tự thiết kế và làm chủ. Lộ trình này nằm trong kế hoạch quốc gia về cáp quang biển đến năm 2030 và thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.