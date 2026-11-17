Từ ngày 15/11/2026, Thông tư 81 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực, quy định Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ hoạt động. Theo đó, khi không còn khoản quỹ phụ huynh như trước, các trường học cần chủ động hơn trong tổ chức hoạt động giáo dục, đồng thời thay đổi cách phối hợp với gia đình học sinh.

Các khoản quỹ chuyển từ kinh phí sang sự đồng hành

Tại một trường mầm non ở TP. Hồ Chí Minh, thay vì thuê người hướng dẫn bên ngoài, phụ huynh trực tiếp mang kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp đến lớp học. Các hoạt động như hướng dẫn trẻ làm bánh, cắm hoa, chia sẻ về công việc và ngành nghề giúp các bé có thêm những trải nghiệm thực tế.

Phụ huynh trực tiếp đồng hành hướng dẫn các hoạt động như làm bánh, cắm hoa, chia sẻ về ngành nghề

Thay vì đóng góp bằng kinh phí, phụ huynh có thể đồng hành cùng nhà trường thông qua công sức, thời gian, kỹ năng và kiến thức thực tế. Sự phối hợp này góp phần duy trì các hoạt động giáo dục có ý nghĩa và chất lượng cho trẻ.

Bên cạnh đó, phụ huynh còn tích cực hỗ trợ giáo viên trong tổ chức sự kiện, thiết kế các góc chơi và xây dựng hoạt động tập thể, tạo thêm môi trường trải nghiệm cho học sinh.

Nhà trường chủ động khi không còn khoản quỹ phụ huynh

Không còn quỹ phụ huynh, nhà trường phải chủ động hơn trong tổ chức hoạt động và bố trí nguồn lực. Tuy nhiên, sự đồng hành của phụ huynh vẫn được duy trì thông qua những đóng góp thiết thực, tự nguyện.

Sự chủ động được thể hiện từ giáo viên tự đầu tư máy chiếu mini phục vụ giảng dạy giúp học sinh trực tiếp quan sát

Tại Trường Tiểu học An Bình, sự chủ động được thể hiện từ chính mỗi giáo viên. Điển hình, giáo viên tự đầu tư máy chiếu mini phục vụ giảng dạy, giúp học sinh trực tiếp quan sát bài làm, nhận biết lỗi sai và sửa bài hiệu quả hơn.

Ở cấp độ nhà trường, các nguồn lực sẵn có cũng được tận dụng để duy trì hoạt động dạy và học. Trong đó, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục, sử dụng đội ngũ nhân sự hiện có để tổ chức giảng dạy các môn học cho học sinh.

Tăng cường giám sát, bảo đảm quyền lợi học sinh

Song song với việc chủ động nguồn lực, chính quyền địa phương cũng tăng cường kiểm tra, giám sát các khoản thu chi trong phạm vi nhà trường, đồng thời mở các kênh tiếp nhận ý kiến từ phụ huynh.

Phối hợp tận dụng cơ sở vật chất hiện có của trường học và địa phương cũng được chú trọng

Ngoài ra, việc phối hợp tận dụng cơ sở vật chất hiện có của trường học và địa phương cũng được chú trọng, nhằm tạo thêm môi trường trải nghiệm cho học sinh.

Không còn quỹ phụ huynh không đồng nghĩa với việc giảm sự đồng hành. Khi nhà trường chủ động nguồn lực, phụ huynh đóng góp bằng thời gian, kinh nghiệm và kỹ năng, các hoạt động giáo dục vẫn có thể được duy trì, góp phần giảm áp lực đóng góp và bảo đảm quyền lợi cho mỗi học sinh.



