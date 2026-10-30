Khép chặt vòng vây xuyên đêm truy bắt 2 phạm nhân trốn trại

Trong đêm qua 29/10, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục truy tìm hai phạm nhân trốn trại

Ngày 30/10, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục huy động lực lượng, tổ chức truy tìm xuyên đêm hai phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2.

Theo ghi nhận của phóng viên trong đêm 29 rạng sáng 30/10, tại khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm, lực lượng chức năng vẫn ráo riết triển khai các biện pháp truy bắt hai phạm nhân Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn đang lẩn trốn.

Lực lượng chức năng được tăng cường lên xã Diên Lâm để truy bắt phạm nhân bỏ trốn

Trong đêm, công an, cảnh sát cơ động và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục được điều động đến khu vực chân núi để phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Các tổ công tác men theo địa hình rừng núi, bám sát những khu vực nghi vấn để tìm kiếm.

Công tác truy bắt diễn ra trong điều kiện thời tiết bất lợi, mưa lớn, địa hình trơn trượt và tầm nhìn hạn chế.

Để duy trì hoạt động truy tìm liên tục, một số lều, trại được bố trí dưới chân núi làm nơi nghỉ ngơi cho cán bộ, chiến sĩ.

Trước đó, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2, bốn phạm nhân gồm Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn, Võ Hoàng Duy và Lê Văn Cường đã bỏ trốn.

Sau sự việc, Trại giam A2 khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với cả bốn phạm nhân.

Sáng 24/10, Lê Văn Cường bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ khi đang di chuyển trên xe khách qua Quốc lộ 27C.

Tối 28/10, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Võ Hoàng Duy (26 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) khi người này đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.

Đến thời điểm hiện tại, hai phạm nhân Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn vẫn đang lẩn trốn.

Lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp truy tìm tại khu vực núi Hòn Dữ.

Nguồn: Báo Lao động