Sáng qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức khen thưởng đột xuất tập thể Ban Chuyên đề Công an TP. Hồ Chí Minh và tác giả Trần Hữu Phước. Đồng chí Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, dự và trao thưởng.

Đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh trao thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Tuyến bài "Sáng mãi muôn đời - Ngọn đuốc sống Lê Văn Tám" gồm 10 kỳ, được đăng trên trang 3 báo in Chuyên đề Công an TP. Hồ Chí Minh, từ số 6166 đến số 6181, và báo điện tử congan.com.vn trong thời gian từ ngày 6 đến 23/10/2026, nhân kỷ niệm 81 năm ngày hy sinh của Anh hùng Lê Văn Tám (18/10/1945 - 18/10/2026).

Các tư liệu lịch sử được tập hợp, nghiên cứu và đối chiếu trong quá trình thực hiện tuyến bài

Được triển khai từ năm 2025, tuyến bài kết hợp nghiên cứu tư liệu, lời kể nhân chứng và khảo sát thực địa tại khu vực kho đạn Thị Nghè. Điểm nổi bật là quá trình truy nguyên các nguồn tin gốc về trận đánh kho xăng Thị Nghè trên báo chí, phát thanh thời kỳ đó; tập hợp bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên báo Cứu quốc số 74 ngày 23/10/1945, cùng những tác phẩm văn học, nghệ thuật ra đời sớm về hình tượng "Em bé tẩm dầu".

Tuyến bài cũng tập hợp nhận định của nhiều lãnh đạo cách mạng, tướng lĩnh như Lê Duẩn, Trần Văn Giàu, Võ Văn Kiệt, Thượng tướng Trần Văn Trà và Đại tướng Mai Chí Thọ. Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng Tuyên truyền phối hợp Phòng Lịch sử Đảng kiểm tra, đối chiếu tư liệu. Kết quả cho thấy các nội dung trong tuyến bài phù hợp, có cơ sở và bảo đảm tính chính xác; đồng thời thu hút sự quan tâm sâu sắc của bạn đọc, nhận được đánh giá cao từ giới nghiên cứu cả nước.

Tuyến bài góp phần làm rõ những tư liệu về sự kiện lịch sử gắn với Anh hùng Lê Văn Tám

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thanh Nhân nhấn mạnh tuyến bài có ý nghĩa quan trọng về lịch sử, chính trị và tư tưởng, nhất là trong bối cảnh xuất hiện những luận điệu xuyên tạc hình tượng Anh hùng Lê Văn Tám. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tập thể Ban Chuyên đề Công an TP. Hồ Chí Minh và tâm huyết của tác giả Trần Hữu Phước.

Buổi khen thưởng ghi nhận nỗ lực và tâm huyết của tập thể, cá nhân thực hiện tuyến bài

Năm nay đã 93 tuổi, sức khỏe yếu, ông Trần Hữu Phước vẫn dành nhiều năm tìm kiếm, đối chiếu tư liệu nhằm làm rõ sự kiện lịch sử. Ông là cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam.



