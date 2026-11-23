Đồi Cây Khô là một trong những khu vực từng diễn ra nhiều trận chiến đấu ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, nơi nhiều đơn vị của Quân đội ta đã chiến đấu kiên cường, lập nhiều chiến công và có nhiều cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa được tìm thấy, quy tập về với đất mẹ.

Trực tiếp chỉ đạo tại thực địa có Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó chủ nhiệm Chính trị, Tổ trưởng Tổ nghiên cứu chuyên sâu, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang. Trong quá trình khảo sát, tổ công tác tập trung rà soát, đối chiếu các nguồn tư liệu lưu trữ với địa hình hiện nay; nghiên cứu diễn biến từng trận chiến đấu, hướng tiến công, khu vực phòng ngự, vị trí chốt giữ của các đơn vị qua từng giai đoạn, từ đó xây dựng sơ đồ, khoanh vùng và đánh dấu các vị trí có khả năng còn hài cốt liệt sĩ để phục vụ tổ chức tìm kiếm trong thời gian tới.

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, xác minh, Thượng tá Nguyễn Trung Kiên đề nghị các thành viên trong tổ tiếp tục rà soát kỹ hệ thống tài liệu lịch sử, bản đồ, sơ đồ tác chiến; đối chiếu thời gian, địa điểm chiến đấu của từng đơn vị; đồng thời chủ động phối hợp với các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và cấp ủy, chính quyền địa phương để thu thập, kiểm chứng, bổ sung thông tin từ nhiều nguồn. Việc kết hợp chặt chẽ giữa tư liệu lịch sử với khảo sát thực địa sẽ góp phần xác định đúng khu vực tìm kiếm, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Hoạt động khảo sát, xác minh tại Đồi Cây Khô là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn Quân khu 2. Mỗi tài liệu được làm rõ, mỗi vị trí được xác định chính xác sẽ mở thêm cơ hội đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, bồi đắp truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc và thể hiện trách nhiệm, nghĩa tình của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nguồn: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chien-dich-500-ngay-dem-tri-an-liet-si/khao-sat-xac-minh-thong-tin-tai-khu-vuc-doi-cay-kho-phuc-vu-tim-kiem-quy-tap-hai-cot-liet-si-1065879