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Văn hóa - Giải trí

Khánh thành dây chuyền sản xuất rubik tự động ở Hungary

VIỆT TOÀN, KIM NGỌC
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(HTV) - Sau hơn 40 năm sản xuất ở nước ngoài, khối lập phương Rubik chính thức trở lại quê hương Hungary với dây chuyền sản xuất tự động tại thành phố Jászberény. Hệ thống ứng dụng cánh tay robot này đạt sản lượng dự kiến 1 triệu sản phẩm mỗi năm.

Sau hơn 40 năm được sản xuất ở nước ngoài, khối lập phương nổi tiếng Rubik, được đặt theo tên của nhà phát minh Erno Rubik, nay đã trở lại quê hương Hungary. Dây chuyền sản xuất tự động vừa đi vào hoạt động tại thành phố Jászberény, với sản lượng dự kiến một triệu khối Rubik mỗi năm.

Quy trình hiện nay khác xa thập niên 1980, khi đó mọi công đoạn đều được thực hiện bằng tay. Còn nay, các cánh tay robot sẽ đảm nhiệm việc lắp ráp, kiểm tra khả năng vận hành và độ bền của từng khối.

Khánh thành dây chuyền sản xuất rubik tự động ở Hungary - Ảnh 1.

Các cánh tay robot đảm nhiệm công đoạn lắp ráp, kiểm tra khả năng vận hành và độ bền của từng khối lập phương trên dây chuyền sản xuất Rubik tự động tại thành phố Jászberény, Hungary

Ông Erno Rubik - Nhà phát minh khối lập phương Rubik chia sẻ: "Đây là ngôi nhà của khối lập phương vì nó được sinh ra ở đây. Thời điểm đó, chúng tôi chưa sẵn sàng cho quy mô sản xuất lớn như vậy".

Nguyên mẫu khối rubik bằng gỗ được chế tạo năm 1974 tại Budapest năm 1974. Ba năm sau, 5.000 sản phẩm đầu tiên được bán tại thủ đô Hungary và duy trì sức hút với nhiều lứa tuổi cho đến ngày nay.

Khánh thành dây chuyền sản xuất rubik tự động ở Hungary - Ảnh 2.

Kỹ thuật viên giám sát và kiểm tra chất lượng những khối lập phương thành phẩm trên dây chuyền sản xuất Rubik tự động có sản lượng dự kiến 1 triệu sản phẩm mỗi năm

Thương hiệu hiện thuộc hãng đồ chơi Spin Master của Canada. Hãng này cho biết các cuộc thi giải Rubik tốc độ đã giúp trò chơi ngày càng phổ biến hơn. Tháng trước tại Trung Quốc, cậu bé Xuanyi Geng 9 tuổi vừa xác lập kỷ lục thế giới 2,51 giây.

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