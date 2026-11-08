Tổng thống Mỹ xác nhận đang đàm phán với Iran | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 7/11/2026

Tổng thống Mỹ xác nhận đang đàm phán với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/11 xác nhận Washington đang tiến hành các cuộc đàm phán với Iran, trong bối có thông tin cho thấy hai bên có thể đạt được tiến triển trong nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt tại điểm dừng chân trước khi di chuyển tới khu vực Trung Đông

Chính sách kinh tế Mỹ sẽ không thay đổi

Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Nhà Trắng Kevin Hassett khẳng định: chính sách kinh tế của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump sẽ không trải qua bất kỳ thay đổi nào, dù đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua.

Mỹ khẳng định duy trì định hướng chính sách kinh tế ổn định nhằm thúc đẩy tăng trưởng và bảo vệ vị thế trung tâm tài chính toàn cầu

Ông Putin xác nhận đàm phán 3 bên Nga - Mỹ - Ucraina

Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức xác nhận vòng đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ucraina sẽ diễn ra tại Abu Dabi (UAE) từ ngày 10/11 tới. Cuộc gặp tập trung vào hạ nhiệt xung đột, các vấn đề an ninh hậu chiến, và lộ trình hướng tới giải pháp hòa bình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc gặp ngoại giao quan trọng trước thềm các vòng đàm phán hạ nhiệt xung đột

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình Thế giới 24 Giờ ngày 7/11/2026.