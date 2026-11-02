Khả năng thua trong sàn giao dịch của Mr Pips lên tới 99%

Sử dụng đòn bẩy tài chính có nguy cơ cháy tài khoản

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) khai báo tại phiên tòa ngày 31/10. Ảnh: Kim Anh/TTXVN

Trả lời câu hỏi của các luật sư, bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) khai các nhà đầu tư vào sàn giao dịch của bị cáo rất khó thắng, khả năng thua lên tới 99%.

Cụ thể, Phó Đức Nam giải thích một số khái niệm liên quan đến giao dịch trên các sàn Forex, gồm đòn bẩy tài chính, ký quỹ, cháy tài khoản và cứu tài khoản. Trong đó, đòn bẩy tài chính cho phép nhà đầu tư sử dụng số vốn nhỏ để giao dịch khối lượng tài sản có giá trị lớn hơn nhiều lần.

Nam lấy ví dụ, với tỷ lệ đòn bẩy 1:100, nhà đầu tư có 1 USD tiền ký quỹ có thể thực hiện giao dịch với giá trị tương đương 100 USD. Bị cáo giải thích, nếu nhà đầu tư sử dụng 1 USD để giao dịch một tài sản có giá trị 100 USD, khi giá tài sản tăng 10 USD, khoản lãi có thể lên tới 10 USD. Ngược lại, nếu giá giảm 1 USD, tài khoản có nguy cơ bị cháy.

Theo bị cáo, khi số tiền thua lỗ vượt quá khả năng duy trì ký quỹ, tài khoản của khách hàng có thể bị đóng các vị thế giao dịch. Việc yêu cầu khách hàng nạp thêm tiền không phải để xóa khoản thua lỗ mà nhằm duy trì khả năng hoạt động của tài khoản, tránh bị đóng các vị thế giao dịch.

Bị cáo lấy ví dụ, một tài khoản có 100.000 USD nhưng đã thua lỗ 90.000 USD, chỉ còn 10.000 USD. Khi đó, khách hàng có thể nhận được cảnh báo yêu cầu bổ sung ký quỹ, thường gọi là "margin call". Nếu không nạp thêm tiền và khoản thua lỗ tiếp tục tăng, chẳng hạn lên gần 95.000 USD, tài khoản có thể bị cháy và chỉ còn lại một khoản tiền nhỏ.

Nam cho rằng cơ chế rủi ro của giao dịch đòn bẩy tồn tại mọi nơi, cho dù sàn có đối ứng với thị trường quốc tế hay không. Trên thực tế, nhiều sàn giao dịch thường công bố cảnh báo rủi ro trên website, trong đó có những cảnh báo về tỷ lệ nhà đầu tư thua lỗ ở mức 90-95%.

Nam cho rằng ngay cả những người có kiến thức chuyên sâu về thị trường tài chính cũng có nguy cơ thua lỗ. Khi sử dụng đòn bẩy, rủi ro càng lớn. Bị cáo nhận định giao dịch sử dụng đòn bẩy chỉ phù hợp với những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Trong khi đó, nhiều nhân viên tư vấn tại các sàn không có bằng cấp hoặc kiến thức chuyên môn về đầu tư tài chính. Đối với nhóm người này, khả năng thua lỗ có thể rất cao, thậm chí Nam ước tính lên tới 99%. Và như vậy, khách hàng thuộc nhóm này có tỷ lệ khả năng thắng là 1%.

Tiền khách hàng thua lỗ là lợi nhuận của sàn

Trả lời câu hỏi của luật sư về cơ chế phân chia hoa hồng trong hệ thống các sàn giao dịch, Phó Đức Nam khai, trừ một số sàn như IQX (Iqxtrade.com), còn lại phần lớn các sàn khác thì tiền chi trả hoa hồng được lấy từ nguồn tiền khách hàng nạp vào. Tiền khách hàng thua lỗ là nguồn lợi nhuận của phần lớn các sàn giao dịch, được trích một phần để chi trả hoa hồng cho nhân viên.

Cụ thể, bộ phận kinh doanh (sale) được hưởng hoa hồng từ khoản tiền khách hàng nạp lần đầu, trong khi bộ phận chăm sóc khách hàng nhận hoa hồng từ những khoản tiền khách hàng nạp thêm.

Giải thích về nguồn tiền chi trả hoa hồng, Nam khai trong quá trình giao dịch, các khoản phí và thua lỗ có thể khiến tài khoản khách hàng bị hao hụt. Theo bị cáo, đối với phần lớn các sàn mà bị cáo tham gia, khoản tiền khách hàng thua lỗ chính là nguồn lợi nhuận của sàn. Từ nguồn tiền này, sàn trích một phần để trả hoa hồng cho nhân viên.

Nam khai: "Đối với phần lớn sàn mà bị cáo làm, phần thua của khách hàng là phần tiền lãi của sàn. Tiền đó sẽ được trích ra để trả tiền hoa hồng cho nhân viên".

Về tỷ lệ phân chia, Nam khai bộ phận sale thường được hưởng khoảng 1-3% số tiền khách hàng nạp lần đầu. Bộ phận chăm sóc khách hàng có thể nhận từ 4-7% số tiền khách hàng nạp thêm. Trong khi đó, Nam, Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức được hưởng từ 3-5% của lợi nhuận sau khi trừ chi phí vận hành. Thông thường, tổng tỷ lệ hoa hồng chi trả không vượt mức phí quản lý thu từ nhà đầu tư.

Liên quan đến việc quyết định, phê duyệt cơ chế hoa hồng, Nam khai cơ chế phân chia đã tồn tại từ trước khi bị cáo tham gia hoạt động. Trong trường hợp cần điều chỉnh tăng hoặc giảm tỷ lệ hoa hồng, Nam có thể trao đổi với Lê Khắc Ngọ và những người liên quan tại Việt Nam để đề xuất phía sàn xem xét. Việc điều chỉnh chỉ được thực hiện khi phía sàn chấp thuận.

Khi được hỏi việc nhà đầu tư bị cháy tài khoản có phải là điều kiện để các cấp trong hệ thống nhận hoa hồng hay không, Nam khai hoa hồng được tính dựa trên số tiền khách hàng nạp vào sau khi trừ số tiền đã rút. Bị cáo cũng thừa nhận, với cơ chế trả thưởng như vậy, nhân viên chăm sóc khách hàng thường cố gắng giữ tiền trong tài khoản, hạn chế việc khách hàng rút tiền.

Theo cáo trạng, Phó Đức Nam đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 (sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế) có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế (bản chất các trang web này đều đã được lập trình sẵn và không đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là đánh với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng số tiền đó) rồi chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Viện Kiểm sát xác định Phó Đức Nam phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ với tài sản chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.

Sáng 2/11, phiên tòa kết thúc phần thẩm vấn. Sáng 4/11, phiên tòa tiếp tục làm việc với phần tranh tụng, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 188 bị cáo trong vụ án.

Nguồn: https://baotintuc.vn/kha-nang-thua-trong-san-giao-dich-cua-mr-pips-len-toi-99-post1399238.html