Kết nối chuỗi giá trị dứa MD2, mở hướng nâng tầm trái cây Việt





Các doanh nghiệp hợp tác phát triển vùng nguyên liệu dứa MD2 tại Lâm Đồng, thúc đẩy chuyển giao kỹ thuật, chế biến sâu và kết nối xuất khẩu.

Liên kết vùng nguyên liệu, khai thác tiềm năng dứa MD2

Tại TP. Hồ Chí Minh, chương trình “Ký kết hợp tác xây dựng chuỗi giá trị bền vững trái cây Việt” được tổ chức, hướng đến tăng cường liên kết giữa sản xuất, chuyển giao kỹ thuật, chế biến và tiêu thụ nông sản.

Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp, việc hình thành các chuỗi liên kết đồng bộ được xem là hướng đi quan trọng để nâng cao giá trị sản phẩm, ổn định đầu ra và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Theo thông tin được Báo Điện tử Chính phủ công bố tháng 8/2025, Việt Nam có khoảng 52.000 ha trồng dứa, với sản lượng hơn 860.000 tấn mỗi năm. Trong khi đó, dứa MD2 là giống có lợi thế về chất lượng thương phẩm, khả năng bảo quản, vận chuyển và tiềm năng xuất khẩu. Tuy nhiên, diện tích trồng MD2 tại Việt Nam vẫn chiếm chưa đến 5% tổng diện tích dứa cả nước.

Khoảng cách giữa tiềm năng sản xuất và khả năng khai thác thị trường đặt ra yêu cầu phải tổ chức lại vùng nguyên liệu, kiểm soát chất lượng giống, chuẩn hóa quy trình canh tác và tăng cường liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị.

Các doanh nghiệp ký kết hợp tác phát triển vùng nguyên liệu dứa MD2 tại Lâm Đồng, thúc đẩy chuyển giao kỹ thuật, chế biến sâu và kết nối xuất khẩu.

Tại chương trình, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Sam Trang, Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Kim Phát và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản TH Agritech ký kết hợp tác phát triển vùng nguyên liệu dứa MD2 tại Lâm Đồng, với quy mô dự kiến ban đầu 10 ha.

Theo định hướng hợp tác, Sam Trang đảm nhận vai trò tổ chức và quản lý vùng nguyên liệu; Hợp tác xã Kim Phát tham gia cung ứng giống, hỗ trợ kỹ thuật canh tác; TH Agritech kết nối hoạt động thu mua, phát triển thị trường và xuất khẩu.

Mô hình hướng đến hình thành vùng sản xuất có quy trình kỹ thuật thống nhất, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc, tạo nền tảng đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu.

Liên kết vùng trồng, công nghệ và thị trường để nâng giá trị dứa MD2

Chuẩn hóa giống, thúc đẩy chế biến sâu

Bên cạnh tổ chức vùng trồng, chất lượng cây giống và kỹ thuật canh tác là những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả sản xuất. Việc bảo đảm nguồn gốc giống, nâng cao chất lượng cây trồng và chuyển giao quy trình chăm sóc phù hợp sẽ góp phần hạn chế rủi ro, đồng thời tạo sự đồng nhất cho vùng nguyên liệu.

Cùng với đó, Sam Trang và Hana Nguyên thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ chế biến và phát triển các sản phẩm trái cây có giá trị gia tăng.

Thay vì chỉ tập trung vào tiêu thụ trái cây tươi, việc phát triển các dòng sản phẩm chế biến được kỳ vọng giúp đa dạng hóa phương thức tiêu thụ, nâng cao giá trị nguyên liệu và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế.

Nông nghiệp Việt Nam chuyển mạnh từ tư duy sản xuất sang kinh tế nông nghiệp, việc liên kết vùng nguyên liệu, ứng dụng công nghệ và mở rộng thị trường xuất khẩu đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Điểm đáng chú ý của chương trình là cách tiếp cận dựa trên sự phối hợp giữa các chủ thể trong chuỗi giá trị. Nông dân và hợp tác xã tham gia sản xuất; các đơn vị chuyên môn cung cấp giống, kỹ thuật và công nghệ; doanh nghiệp tổ chức vùng nguyên liệu, phát triển sản phẩm và kết nối thị trường.

Với quy mô dự kiến ban đầu 10 ha tại Lâm Đồng, mô hình sẽ là bước khởi đầu để các bên phối hợp triển khai, đánh giá hiệu quả và từng bước hoàn thiện trước khi xem xét khả năng mở rộng.

Cách tiếp cận này không chỉ hướng đến hiệu quả của từng doanh nghiệp mà còn đặt mục tiêu tăng cường liên kết giữa sản xuất và thị trường, góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt Nam.

Chương trình đồng thời giới thiệu Tủ sách “Đọc sách cùng Xích Lô”, lan tỏa văn hóa đọc và tinh thần học hỏi trong cộng đồng.

Từ phát triển nông nghiệp đến lan tỏa văn hóa đọc

Trong khuôn khổ chương trình, Tủ sách “Đọc sách cùng Xích Lô” cũng được giới thiệu, bổ sung điểm nhấn về kết nối tri thức và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Đây là chương trình khuyến đọc cộng đồng do ông Lê Minh Hoan, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, sáng lập.

Chương trình đồng thời giới thiệu Tủ sách “Đọc sách cùng Xích Lô”, lan tỏa văn hóa đọc và tinh thần học hỏi trong cộng đồng.

Việc giới thiệu tủ sách trong chương trình kết nối doanh nghiệp và phát triển chuỗi giá trị nông sản góp phần nhấn mạnh vai trò của tri thức, tinh thần học hỏi và tư duy đổi mới trong sản xuất, kinh doanh.

Trong bối cảnh nông nghiệp hướng đến phát triển bền vững, bên cạnh nguồn lực đầu tư và ứng dụng công nghệ, việc tiếp cận tri thức, chia sẻ kinh nghiệm và đổi mới phương thức tổ chức sản xuất cũng là những yếu tố cần thiết để tạo ra giá trị lâu dài.

Các bên sẽ phối hợp tổ chức vùng trồng, cung ứng giống, chuyển giao kỹ thuật canh tác, kiểm soát chất lượng và kết nối tiêu thụ, hướng đến đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

Thông qua các hoạt động hợp tác phát triển vùng nguyên liệu, nghiên cứu chế biến sâu và lan tỏa văn hóa đọc, chương trình kỳ vọng góp phần thúc đẩy liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp; đồng thời khuyến khích tinh thần học hỏi, đổi mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp.

Từ mô hình dứa MD2 tại Lâm Đồng, hướng đi đặt ra là từng bước hoàn thiện chuỗi liên kết từ giống, vùng trồng đến chế biến và thị trường, qua đó khai thác tốt hơn tiềm năng trái cây Việt Nam, nâng cao giá trị nông sản và năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.



