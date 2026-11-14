Kateryna Sadurska lập kỷ lục thế giới môn lặn tự do

Vận động viên Ucaina lập kỷ lục thế giới môn lặn tự do (Ảnh: Ukra News)

Thành tích của Kateryna Sadurska được ghi nhận ở nội dung lặn tự do với trọng lượng không đổi, không sử dụng chân vịt. Đây là một trong những nội dung khắc nghiệt nhất của môn lặn tự do, khi vận động viên phải tự kiểm soát hơi thở và sử dụng sức lực để lặn xuống rồi trở lại mặt nước.

Sadurska hoàn thành hành trình trong 3 phút 33 giây, tính từ lúc bắt đầu lặn đến khi trở lại mặt nước. Đây là lần thứ 10 cô lập kỷ lục thế giới ở nội dung này, đồng thời vượt qua thành tích 88 mét do chính mình thiết lập vào tháng 11/2025 tại cùng địa điểm.

Trước khi chuyển sang lặn tự do, Sadurska từng là vận động viên bơi nghệ thuật ở cấp độ Olympic. Với thành tích mới, cô hiện nắm giữ kỷ lục lặn không chân vịt sâu nhất từng được một nữ vận động viên thực hiện.