Drake đưa cả 4 ca khúc mới vào top 30 Billboard Hot 100

Bốn ca khúc đồng loạt tạo dấu ấn

Theo Billboard, bốn ca khúc mới thuộc phiên bản mở rộng HABIBTI (FOMO) đều xuất hiện trên Billboard Hot 100 trong tuần được công bố ngày 14/10/2026. Trong đó, “Solar Eclipse” kết hợp Don Toliver vươn lên vị trí thứ 5; “Quebec” ra mắt ở vị trí thứ 11; “Cold Shoulder” với Don Toliver và Yebba đứng thứ 18. “Classic” trở lại bảng xếp hạng ở vị trí thứ 28, cũng là thứ hạng cao nhất từ trước đến nay của ca khúc.

Bốn ca khúc được phát hành ngày 2/10, bổ sung vào album HABIBTI vốn ra mắt hồi tháng 5

Trước đó, các bài hát đã xuất hiện trong FOMO, dự án phim dài khoảng một giờ do Drake giới thiệu vào tháng 9. Việc đưa những ca khúc này lên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến giúp người hâm mộ tiếp cận bản phát hành chính thức, đồng thời tạo thêm sức bật cho album.

Trong số đó, “Solar Eclipse” gây chú ý nhờ sử dụng chất liệu giai điệu từ “Choosin’ Texas” của Ella Langley, ca khúc mang màu sắc đồng quê đang có sức hút tại Mỹ. Sự kết hợp giữa Drake và Don Toliver giúp sản phẩm tiếp cận nhiều nhóm khán giả khác nhau, vượt ra ngoài phạm vi người nghe hip-hop truyền thống.

Phiên bản deluxe có thể trở thành chiến lược mới?

Trong chuyên mục Five Burning Questions, Billboard đặt vấn đề về khả năng các nghệ sĩ lớn đang biến những phiên bản deluxe thành công cụ tạo đợt phát hành mới. Trước Drake, Taylor Swift cũng bổ sung bốn ca khúc vào phiên bản mở rộng The Life of a Showgirl: The Encore, đưa cả nhóm bài hát mới lên bảng xếp hạng Hot 100 trong tuần trước đó.

Cách làm này mang lại lợi thế khi nghệ sĩ có thể tiếp tục khai thác sự quan tâm dành cho một album đã phát hành, thay vì bắt đầu chiến dịch quảng bá hoàn toàn mới.

Các ca khúc bổ sung vừa tạo nội dung mới cho người hâm mộ, vừa có cơ hội thúc đẩy lượt nghe và sự chú ý dành cho toàn bộ sản phẩm

Tuy nhiên, hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào số lượng ca khúc được phát hành. Khả năng tạo xu hướng, sức hút của nghệ sĩ, mức độ mới mẻ của âm nhạc và thời điểm tung sản phẩm vẫn là những yếu tố quyết định. Với Drake, việc cả bốn ca khúc cùng lọt top 30 cho thấy lượng quan tâm dành cho nam rapper vẫn rất lớn, nhưng chưa đủ để khẳng định đây sẽ là công thức thành công cho mọi nghệ sĩ.

Trong bối cảnh thị trường âm nhạc ngày càng cạnh tranh, phiên bản deluxe đang vượt khỏi vai trò sản phẩm bổ sung đơn thuần, trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong chiến lược phát hành và duy trì sức nóng của album.

Nguồn: Billboard