CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thể thao

Karate TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu sau hai ngày

BAN THỂ DỤC THỂ THAO
Theo dõi HTV trên Google News

Đoàn TP. Hồ Chí Minh tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương môn Karate tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 sau hai ngày thi đấu.

Karate TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu sau hai ngày - Ảnh 1.
Karate TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu sau hai ngày - Ảnh 2.

Karate TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu sau hai ngày

Môn Karate tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tiếp tục diễn ra tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh. Trong ngày thi đấu thứ hai, đoàn chủ nhà giành thêm những kết quả đáng chú ý.

Theo kế hoạch ban đầu, ngày thi đấu thứ hai có 7 nội dung tranh tài. Tuy nhiên, nội dung Kata cá nhân nam không được tổ chức do số lượng vận động viên đăng ký không đủ theo điều lệ giải.

Ở nội dung Kumite hạng cân 50kg nam, 14 võ sĩ xuất sắc nhất cả nước tham gia tranh tài. Sau khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh, Trương Nam Tiến của TP. Hồ Chí Minh giành quyền vào chung kết, gặp Nguyễn Minh Tuyên của Ninh Bình.

Trận đấu diễn ra căng thẳng khi cả hai võ sĩ đều nhập cuộc thận trọng. Tuy nhiên, Trương Nam Tiến đã chớp thời cơ và tung cú đá cầu vòng ngược chính xác, ghi 3 điểm đầu tiên. Trước sự phản kháng quyết liệt của đối thủ, võ sĩ chủ nhà vẫn duy trì ưu thế và ghi thêm 3 điểm. Anh khép lại trận đấu với chiến thắng 6-0, giành HCV.

Karate TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu sau hai ngày - Ảnh 3.
Karate TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu sau hai ngày - Ảnh 4.
Karate TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu sau hai ngày - Ảnh 5.
Karate TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu sau hai ngày - Ảnh 6.
Karate TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu sau hai ngày - Ảnh 7.

Những tấm huy chương được trao trong sáng 5/11

Ở nội dung Kata đồng đội hỗn hợp nam nữ, đội tuyển TP. Hồ Chí Minh cũng góp mặt trong trận chung kết với Ninh Bình. Ba vận động viên của đội chủ nhà có màn trình diễn ấn tượng và duy trì phong độ như ở vòng loại. Tuy nhiên, các vận động viên Ninh Bình thuộc đội tuyển quốc gia có bản lĩnh thi đấu và phần biểu diễn thuyết phục hơn. Qua đó, Ninh Bình vượt qua TP. Hồ Chí Minh để giành HCV.

Sau hai ngày thi đấu, đoàn TP. Hồ Chí Minh tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 3 HCV và 1 HCB. Đoàn Hà Nội xếp thứ hai với 3 HCV và 1 HCĐ. Đoàn Công an Nhân dân đứng thứ ba với 1 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ.

Môn Karate sẽ tiếp tục thi đấu tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Thuận. Các nội dung được truyền hình trực tiếp trên sóng HTV và các nền tảng mạng xã hội của Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Trực tiếp môn Karate sáng ngày 5/11

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Trực tiếp môn Karate sáng ngày 5/11

(HTV) - Sáng ngày 5/11, môn Karate tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chứng kiến những màn tranh tài hấp dẫn ở 2 nội dung.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Trực tiếp môn Karate chiều 4/11

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Trực tiếp môn Karate chiều 4/11

Các nội dung thi đấu môn Karate chiều nay (4/11) tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của HTV.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Câu view kiếm tiền bất chấp pháp luật, chủ tài khoản “Thanh Thật Thà” vướng vòng lao lý

Câu view kiếm tiền bất chấp pháp luật, chủ tài khoản “Thanh Thật Thà” vướng vòng lao lý

Xã hội 08:13 05/11/2026

Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Minh Thanh (chủ tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà”) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Sau thất bại bầu cử, Tổng thống Trump sẽ hành động quyết liệt hơn trên trường quốc quốc tế?

Sau thất bại bầu cử, Tổng thống Trump sẽ hành động quyết liệt hơn trên trường quốc quốc tế?

Thế giới 20:26 04/11/2026

Thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể làm thay đổi cách ông Donald Trump triển khai chính sách đối ngoại, trong bối cảnh nhiều nước lo ngại Washington sẽ có những động thái khó lường hơn trên trường quốc tế.

Dự trữ nhu yếu phẩm: Các quốc gia đang đề phòng điều gì?

Dự trữ nhu yếu phẩm: Các quốc gia đang đề phòng điều gì?

Thế giới 12:36 05/11/2026

(HTV) - Năm 2026, nhiều chính phủ tiếp tục khuyến nghị người dân dự trữ nhu yếu phẩm. Không chỉ xuất phát từ lo ngại xung đột, các chính sách này còn nhằm giảm tác động dây chuyền của thiên tai, sự cố hạ tầng và gián đoạn nguồn cung.

Nhẫn thông minh Brainkey gây sốt tại Hội nghị Internet 2026

Thế giới 21:27 04/11/2026

(HTV) - Tại Hội nghị Internet Thế giới 2026, chiếc nhẫn thông minh Brainkey thu hút sự chú ý nhờ khả năng giảm nguy cơ té ngã và cải thiện giấc ngủ.

Xem thêm