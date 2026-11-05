Karate TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu sau hai ngày

Môn Karate tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tiếp tục diễn ra tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh. Trong ngày thi đấu thứ hai, đoàn chủ nhà giành thêm những kết quả đáng chú ý.

Theo kế hoạch ban đầu, ngày thi đấu thứ hai có 7 nội dung tranh tài. Tuy nhiên, nội dung Kata cá nhân nam không được tổ chức do số lượng vận động viên đăng ký không đủ theo điều lệ giải.

Ở nội dung Kumite hạng cân 50kg nam, 14 võ sĩ xuất sắc nhất cả nước tham gia tranh tài. Sau khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh, Trương Nam Tiến của TP. Hồ Chí Minh giành quyền vào chung kết, gặp Nguyễn Minh Tuyên của Ninh Bình.

Trận đấu diễn ra căng thẳng khi cả hai võ sĩ đều nhập cuộc thận trọng. Tuy nhiên, Trương Nam Tiến đã chớp thời cơ và tung cú đá cầu vòng ngược chính xác, ghi 3 điểm đầu tiên. Trước sự phản kháng quyết liệt của đối thủ, võ sĩ chủ nhà vẫn duy trì ưu thế và ghi thêm 3 điểm. Anh khép lại trận đấu với chiến thắng 6-0, giành HCV.

Những tấm huy chương được trao trong sáng 5/11

Ở nội dung Kata đồng đội hỗn hợp nam nữ, đội tuyển TP. Hồ Chí Minh cũng góp mặt trong trận chung kết với Ninh Bình. Ba vận động viên của đội chủ nhà có màn trình diễn ấn tượng và duy trì phong độ như ở vòng loại. Tuy nhiên, các vận động viên Ninh Bình thuộc đội tuyển quốc gia có bản lĩnh thi đấu và phần biểu diễn thuyết phục hơn. Qua đó, Ninh Bình vượt qua TP. Hồ Chí Minh để giành HCV.

Sau hai ngày thi đấu, đoàn TP. Hồ Chí Minh tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 3 HCV và 1 HCB. Đoàn Hà Nội xếp thứ hai với 3 HCV và 1 HCĐ. Đoàn Công an Nhân dân đứng thứ ba với 1 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ.

Môn Karate sẽ tiếp tục thi đấu tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Thuận. Các nội dung được truyền hình trực tiếp trên sóng HTV và các nền tảng mạng xã hội của Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh.