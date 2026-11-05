Sáng ngày 4/11, môn Karate tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 diễn ra ở Nhà thi đấu phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh. Các vận động viên tranh tài ở hai nội dung là Kata (biểu diễn quyền) và Kumite (đối kháng) với nhiều hạng cân cá nhân và nội dung đồng đội.

Ở nội dung Kata đồng đội nữ, đội Hà Nội xuất sắc giành huy chương Vàng. Huy chương Bạc thuộc về đội Quảng Ngãi, trong khi hai tấm huy chương Đồng được trao cho các đội Ninh Bình và Lạng Sơn.

Ban tổ chức trao huy chương cho các đoàn có thành tích tốt ở nội dung Kata đồng đội nữ

Tại nội dung Kumite cá nhân - Nam hạng cân 50kg, vận động viên Trương Nam Tiến - TP. Hồ Chí Minh giành huy chương Vàng. Nguyễn Minh Tuyên - Ninh Bình đoạt huy chương Bạc, còn hai huy chương Đồng thuộc về Hồ Sỹ Thơm Tùng - Thái Nguyên và Cấn Hữu Hùng - Quân Đội.

Ở nội dung Kumite cá nhân - Nữ hạng cân 47kg, vận động viên Phạm Thị Đào - Phú Thọ giành huy chương Vàng. Trần Khánh Ly - Công an nhân dân đoạt huy chương Bạc, hai huy chương Đồng thuộc về Nguyễn Thị Thùy Trang - TP. Huế và Nguyễn Thị Thảo - Đắk Lắk.

Ban tổ chức trao huy chương cho các đoàn có thành tích tốt ở nội dung Kumite cá nhân nam, nữ

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