Jung Ho Yeon lọt vào danh sách 45 gương mặt tiềm năng

Ngày 17/11/2026, British Vogue công bố danh sách 45 nữ diễn viên được tạp chí đánh giá phù hợp với vai Bond girl trong phần phim James Bond tiếp theo. Jung Ho Yeon đứng ở vị trí thứ năm, bên cạnh nhiều tên tuổi quốc tế như Saoirse Ronan, Zendaya, Anya Taylor-Joy và Florence Pugh.

Jung Ho Yeon được British Vogue gọi tên trong danh sách 45 nữ diễn viên tiềm năng cho vai Bond girl (Ảnh: TTXVN)

Khi nhắc đến nữ diễn viên Hàn Quốc, Vogue đề cập hành trình chuyển hướng từ người mẫu sang diễn xuất, cùng dấu ấn cô tạo dựng qua loạt phim “Squid Game” và tác phẩm điện ảnh “Hope”. Tạp chí nhận định Jung Ho Yeon có thể trở thành người đồng hành thú vị của James Bond, đặc biệt nếu câu chuyện mới đưa điệp viên 007 đến phương Đông.

Nữ diễn viên trên sàn diễn thời trang quốc tế trước khi chuyển hướng sang diễn xuất (Ảnh: TTXVN)

Tuy nhiên, danh sách của Vogue mang tính lựa chọn và đề xuất biên tập, không phải danh sách ứng viên chính thức từ nhà sản xuất. Việc được nhắc tên vì thế là sự ghi nhận đáng chú ý đối với Jung Ho Yeon, nhưng chưa đồng nghĩa cô sẽ đảm nhận vai diễn.

Năm 2017, Jung Ho Yeon có tên trong danh sách "Hot List" của Models.com, dành cho những người mẫu mới nổi (Ảnh: TTXVN)

Sự quan tâm dành cho nữ diễn viên xuất hiện trong bối cảnh thương hiệu 007 chuẩn bị bước sang giai đoạn mới. Ngày 16/11, Amazon MGM Studios xác nhận Robert Pattinson sẽ đảm nhận vai James Bond trong bộ phim tiếp theo. Tác phẩm do Denis Villeneuve đạo diễn, Steven Knight viết kịch bản. Hiện danh tính các diễn viên nữ, tên phim và lịch phát hành vẫn chưa được công bố.

Từ sàn diễn thời trang đến dấu ấn diễn xuất quốc tế

Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả toàn cầu, Jung Ho Yeon đã có nhiều năm hoạt động trong ngành thời trang. Cô tham gia “Korea's Next Top Model” mùa thứ tư năm 2013 và giành vị trí á quân. Sau đó, nữ người mẫu từng trình diễn tại các tuần lễ thời trang Paris, Milan, New York, đồng thời hợp tác với nhiều thương hiệu như Louis Vuitton, Marc Jacobs, Fendi và Max Mara.

Năm 2020, Jung Ho Yeon quyết định tập trung nhiều hơn cho diễn xuất. Bước ngoặt đến vào năm 2021 khi cô được đạo diễn Hwang Dong Hyuk lựa chọn vào vai Kang Sae Byeok trong “Squid Game”. Đây là vai diễn truyền hình đầu tiên nhưng nhanh chóng đưa tên tuổi cô đến với công chúng quốc tế.

Jung Ho Yeon ghi dấu ấn quốc tế với vai Kang Sae Byeok trong series “Squid Game” (Ảnh; TTXVN)

Nhân vật Kang Sae Byeok gây ấn tượng bởi vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói nhưng ẩn chứa nội tâm phức tạp và khát vọng bảo vệ gia đình. Với vai diễn này, Jung Ho Yeon giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim truyền hình chính kịch tại giải thưởng của Hiệp hội các Diễn viên Điện ảnh năm 2022, đồng thời nhận đề cử Emmy cùng năm.

Sau thành công của “Squid Game”, cô tiếp tục mở rộng hoạt động diễn xuất với loạt phim “Disclaimer” của đạo diễn Alfonso Cuarón năm 2024. Năm 2026, cô góp mặt trong “Hope” của đạo diễn Na Hong Jin, bộ phim được lựa chọn tranh giải tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 79. Những dự án này giúp nữ diễn viên tích lũy thêm kinh nghiệm trong môi trường sản xuất quốc tế.

Cơ hội bước vào thế giới 007 và dấu mốc mới của diễn viên Hàn Quốc

Song song với diễn xuất, Jung Ho Yeon vẫn duy trì vị trí trong ngành thời trang. Cô từng trở thành đại sứ toàn cầu của Louis Vuitton vào tháng 10/2021 và gương mặt đại diện cho chiến dịch làm đẹp của Chanel đầu năm 2022. Cùng năm, nữ diễn viên xuất hiện một mình trên trang bìa American Vogue, trở thành người châu Á đầu tiên có được vị trí này trong lịch sử 130 năm của ấn phẩm, theo tạp chí.

Với Jung Ho Yeon, việc được Vogue nhắc tên bên cạnh nhiều ngôi sao quốc tế là dấu mốc đáng chú ý (Ảnh: TTXVN)

Nếu được lựa chọn cho phần phim James Bond tiếp theo, Jung Ho Yeon có thể trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên đảm nhận vai Bond girl trong loạt phim điện ảnh chính thức. Trước đó, các nữ diễn viên châu Á từng góp mặt trong thế giới 007, tiêu biểu là Dương Tử Quỳnh với vai Lâm Huệ trong “Tomorrow Never Dies” (1997).

Dẫu vậy, một vai diễn trong thương hiệu hành động như James Bond đòi hỏi nhiều hơn sức hút hình ảnh. Khả năng nhập vai, thể hiện tâm lý nhân vật và thích ứng với những cảnh hành động cũng là các yếu tố quan trọng. Với nền tảng thời trang cùng kinh nghiệm diễn xuất ngày càng mở rộng, Jung Ho Yeon đang có thêm cơ hội khẳng định bản thân trên thị trường quốc tế. Việc được Vogue gọi tên vì thế không chỉ tạo sự chú ý cho cá nhân cô mà còn cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của nghệ sĩ Hàn Quốc trong các thương hiệu giải trí toàn cầu.

Nguồn: TTXVN