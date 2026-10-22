Joy (Red Velvet) tái xuất màn ảnh cùng Kim Hyun-jin trong Unique Romance

Bộ phim được phát hành vào ngày 9/11 (Ảnh: Viu)

Joy tái xuất màn ảnh với hình tượng nhân vật nỗ lực tìm kiếm việc làm

Theo thông tin từ nhà sản xuất, nữ ca sĩ kiêm diễn viên Joy (30 tuổi, tên thật là Park Soo-young) sẽ đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình Unique Romance do đạo diễn Kim Jin-young cầm trịch và biên kịch Jeon Hyun-mi chấp bút.

Trong lần tái xuất màn ảnh này, giọng ca nhóm Red Velvet hóa thân thành Gong Yu-il, một ứng viên xin việc bình thường. Trước đó, nhân vật này từng thu hút nhiều sự chú ý nhờ cuốn tiểu thuyết "Star and Half Moon". Tuy nhiên, Gong Yu-il bất ngờ tuyên bố ngừng viết lách và hiện chỉ tập trung hoàn toàn vào việc chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển để tìm kiếm công việc ổn định.

Tạo hình của Joy trong vai Gong Yu-il (Ảnh: My Drama List News)

Tác phẩm được chuyển thể từ bộ truyện tranh mạng cùng tên, xoay quanh hành trình mưu sinh của một người trẻ đang tìm kiếm việc làm. Sau đó, nhân vật vô tình trở thành quản lý nghệ sĩ và nảy sinh tình cảm với một ngôi sao hàng đầu đang phải che giấu tổn thương tâm lý vì bị kẻ xấu bám đuôi.

Màn kết hợp giữa Joy và nam diễn viên Kim Hyun-jin

Đóng cặp cùng nữ thần tượng sinh năm 1996 là nam diễn viên Kim Hyun-jin trong vai ngôi sao nổi tiếng Tak Mu-i. Không chỉ có lượng người hâm mộ đông đảo, Tak Mu-i còn là một độc giả cuồng nhiệt của tiểu thuyết "Star and Half Moon". Sau khi phát hiện ra bí mật về danh tính tác giả của Gong Yu-il, nhân vật này đã chủ động tiếp cận đối phương, mở ra nhiều tình huống lãng mạn.

Joy (Red Velvet) tái xuất màn ảnh cùng bạn diễn Kim Hyun-jin (Ảnh: Dispatch)

Đại diện đội ngũ sản xuất kỳ vọng sự kết hợp giữa nét diễn xuất trong sáng, năng động của Joy cùng nguồn năng lượng ấm áp từ Kim Hyun-jin sẽ mang đến sức hút đặc biệt cho tác phẩm.

Từ ngày 9/11, bộ phim Unique Romance sẽ được phát hành độc quyền trên ba nền tảng trực tuyến gồm TVING, Viu và ABEMA.

Nguồn tin: Dispatch