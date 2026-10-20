Tác giả loạt bản hit của aespa và Red Velvet kết hôn sau 9 năm hẹn hò

Dấu ấn đặc biệt trong ngày kết hôn của Ejae

Theo hãng tạp chí thời trang Vogue (Mỹ), hôn lễ ngoài trời của Ejae và nhà sản xuất kiêm nhạc sĩ sáng tác Sam Kim đã diễn ra vào thứ Bảy (17/10) tại Hàn Quốc. Đáng chú ý, địa điểm được cặp đôi lựa chọn là một không gian văn hóa nằm ngay trên nền dinh thự cũ của ông ngoại cô - nam diễn viên gạo cội Shin Young-kyun.

Ban đầu, hai nghệ sĩ dự kiến tổ chức đám cưới tại bang California, Mỹ vào tháng 11. Tuy nhiên, cặp đôi đã quyết định chuyển địa điểm về quê nhà Hàn Quốc và đẩy lịch tổ chức sớm hơn khoảng một tháng so với kế hoạch.

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Ejae và nhà sản xuất âm nhạc Sam Kim tại hôn lễ (Ảnh: Vogue)

Trước đó, hôn lễ từng phải tạm hoãn để Ejae tập trung cho lịch trình quảng bá dày đặc và tham dự các lễ trao giải sau thành công vang dội của bộ phim hoạt hình trên nền tảng Netflix mang tên "KPop Demon Hunters", dự án mà cô gây ấn tượng mạnh nhờ ca khúc nhạc phim "Golden".

Cặp đôi đã hoàn tất chuẩn bị cho ngày trọng đại chỉ trong vòng 4 tháng. Chia sẻ với tạp chí Vogue về quá trình chuẩn bị lễ cưới, nữ nghệ sĩ cho biết: "Dù mọi việc diễn ra khá bận rộn và có đôi chút căng thẳng, nhưng nhờ tinh thần ăn ý của cả hai, mọi thứ đã diễn ra một cách hoàn hảo".

Ejae và Sam kết hôn sau 9 năm đồng hành

Mối lương duyên giữa Ejae và Sam Kim bắt đầu từ một buổi làm việc chung trong phòng thu vào năm 2017. Trải qua nhiều năm gắn bó, cả hai chính thức đính hôn vào tháng 6/2025 trước khi quyết định về chung một nhà.

Mối lương duyên giữa Ejae và Sam Kim bắt đầu từ một buổi làm việc chung trong phòng thu vào năm 2017 (Ảnh: Pakbae)

Trước khi được khán giả biết đến rộng rãi qua nhạc phim "KPop Demon Hunters", Ejae từng có thời gian dài làm thực tập sinh của SM Entertainment. Dù không ra mắt trong các đội hình nhóm nhạc thần tượng, cô đã chuyển hướng sang sáng tác và khẳng định tài năng khi đứng sau hàng loạt bản hit đình đám của K-pop, tiêu biểu là Psycho (Red Velvet) và Drama (aespa).

Nguồn tin: Yonhap News