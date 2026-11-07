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Văn hóa - Giải trí

Journey There: Gia đình không chỉ được tạo nên bởi huyết thống

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Không cùng huyết thống, cũng không có điểm chung về tuổi tác hay hoàn cảnh, ba con người trong Journey There dần tìm thấy sự gắn bó qua âm nhạc và những quan tâm giản dị. Bộ phim mở ra góc nhìn nhân văn về tình thân, sự kết nối giữa các thế hệ và khả năng bắt đầu lại sau những mất mát trong cuộc sống.

Gia đình có thể bắt đầu từ những người xa lạ

Journey There xoay quanh Chun-hee, người phụ nữ lớn tuổi vừa trải qua mất mát sau khi chồng qua đời. Cuộc sống lặng lẽ của bà dần thay đổi khi gặp Min-jun và Seong-chan - cậu bé có năng khiếu piano. Ba con người thuộc những thế hệ và hoàn cảnh khác nhau nhưng từng bước tìm thấy sự đồng điệu khi cùng chia sẻ không gian sống và âm nhạc.

Journey There: Gia đình không chỉ được tạo nên bởi huyết thống - Ảnh 1.

Journey There khắc họa một gia đình được hình thành từ sự quan tâm, sẻ chia và đồng cảm (Ảnh: NSX)

Điểm đáng chú ý của bộ phim nằm ở cách nhìn nhận khái niệm gia đình. Mối quan hệ giữa các nhân vật không bắt đầu từ huyết thống hay trách nhiệm, mà được vun đắp qua những hành động nhỏ: sự quan tâm, lắng nghe và sẵn lòng hiện diện bên nhau. Từ những người xa lạ, họ dần trở thành điểm tựa tinh thần, giúp mỗi người tìm lại cảm giác ấm áp và được thuộc về.

Journey There: Gia đình không chỉ được tạo nên bởi huyết thống - Ảnh 2.

Những khoảnh khắc đời thường góp phần vun đắp tình thân giữa các nhân vật trong Journey There (Ảnh: NSX)

Sự khác biệt về tuổi tác và trải nghiệm cũng tạo nên nét riêng trong mối quan hệ này. Chun-hee mang theo ký ức và nỗi buồn của người đã đi qua nhiều biến cố; Min-jun là người trưởng thành đang tìm kiếm cảm giác thuộc về; còn Seong-chan đại diện cho sự hồn nhiên và những cơ hội phía trước. Họ tìm thấy ở nhau những điều mà cuộc sống riêng từng thiếu vắng.

Âm nhạc kết nối những tâm hồn khác thế hệ

Trong Journey There, âm nhạc không chỉ tạo nên không khí cho câu chuyện mà còn là ngôn ngữ giúp các nhân vật bộc lộ cảm xúc và thấu hiểu nhau. Những giai điệu piano trở thành cầu nối giữa người phụ nữ lớn tuổi, chàng trai trưởng thành và cậu bé có năng khiếu nghệ thuật.

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Chun-hee học cách mở lòng và đón nhận những mối quan hệ mới sau mất mát (Ảnh: NSX)

Bên cạnh câu chuyện trên màn ảnh, Justin H. Min cũng có trải nghiệm cá nhân tạo nên sự đồng cảm với nhân vật Min-jun. Là người gốc Hàn trưởng thành tại Mỹ, nam diễn viên từng cảm thấy lạc lõng khi trở về quê hương vì khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa. Qua thời gian, anh học cách đón nhận cả hai phần bản sắc trong mình.

Journey There: Gia đình không chỉ được tạo nên bởi huyết thống - Ảnh 4.

Seong-chan và niềm đam mê piano mở ra sợi dây kết nối đặc biệt giữa các thế hệ (Ảnh: NSX)

Trải nghiệm ấy giúp Justin H. Min tiếp cận nhân vật bằng sự thấu hiểu đồng thời góp phần làm rõ thông điệp về cảm giác thuộc về: con người không nhất thiết phải giống nhau mới có thể kết nối.

Sau mất mát, vẫn có thể tìm thấy một mái nhà

Với Chun-hee, mở lòng với những người mới không có nghĩa là quên đi người đã khuất. Đó là cách bà học cách tiếp tục sống, tìm lại niềm vui và đón nhận những mối quan hệ mới. Bộ phim gợi nhắc rằng tuổi tác hay những biến cố trong quá khứ không khép lại cơ hội được yêu thương và đồng hành.

Journey There: Gia đình không chỉ được tạo nên bởi huyết thống - Ảnh 5.

Journey There khắc họa một gia đình được hình thành từ sự quan tâm, sẻ chia và đồng cảm (Ảnh: NSX)

Không đặt nặng những tình tiết kịch tính, Journey There chọn kể câu chuyện tình thân qua những điều bình dị. Qua hành trình của ba nhân vật, bộ phim gửi gắm thông điệp: gia đình không chỉ là nơi mỗi người sinh ra, mà còn có thể là những mối quan hệ được lựa chọn và bền bỉ vun đắp.

Nguồn: Cineplay

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