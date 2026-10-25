John Catlin vô địch Hong Kong Open, giành vé dự The Masters

John Catlin bứt phá ở vòng cuối Hong Kong Open

John Catlin thi đấu nổi bật ở vòng cuối Hong Kong Open 2026. Golfer 35 tuổi hoàn thành vòng đấu với 64 gậy, thấp hơn chuẩn 6 gậy. Anh ghi 7 điểm birdie, tức hoàn thành hố đấu ít hơn chuẩn một gậy. Qua đó, Catlin kết thúc giải với tổng thành tích thấp hơn chuẩn 20 gậy. Sau vòng ba, Catlin cùng Thomas Pieters và Caleb Surratt chia sẻ vị trí dẫn đầu.

Bước vào ngày thi đấu quyết định, golfer người Mỹ nhanh chóng vươn lên dẫn trước (Ảnh: Reuters)

Catlin mắc một lỗi đánh vượt chuẩn ở hố số 5 nhưng không để sai lầm ảnh hưởng đến phong độ. Tại hố 14, anh thực hiện cú đánh chính xác từ khoảng cách khoảng 110 mét, đưa bóng lên khu vực gần lỗ. Tình huống này tạo cơ hội ghi birdie, giúp anh duy trì lợi thế và giành chiến thắng

"Được ghi tên trên chiếc cúp cùng những golfer vĩ đại nhất từng thi đấu khiến tôi cảm thấy khiêm tốn và biết ơn", Catlin bộc bạch sau chiến thắng.

Cuộc cạnh tranh vị trí thứ hai diễn ra căng thẳng giữa Kalle Samooja và Matthew Cheung. Samooja dẫn Cheung một gậy trước khi bước vào hố 18, nhưng mắc lỗi đánh vượt chuẩn.

Hai golfer Matthew Cheung và Kalle Samooja sau đó cùng đứng ở vị trí á quân (Ảnh: World Golf Ranking)



Với kết quả này, Matthew Cheung đạt thành tích tốt nhất của một golfer Hong Kong tại giải năm nay, tổ chức ở Fanling.

John Catlin giành vé dự The Masters và The Open Championship

Chức vô địch Hong Kong Open là danh hiệu đầu tiên của John Catlin tại hệ thống Asian Tour kể từ tháng 4/2024. Trước đó, anh từng dẫn đầu bảng xếp hạng thành tích cả mùa của Asian Tour năm 2024.

Chiến thắng lần này còn mang đến cho Catlin cơ hội góp mặt ở hai giải đấu lớn của làng golf thế giới. Anh nhận lời mời tham dự The Open Championship 2027 và lần đầu giành quyền dự The Masters.

Catlin cho biết đây là thành quả sau thời gian dài nỗ lực. Anh từng trải qua những giai đoạn không chắc chắn về tương lai nhưng vẫn kiên trì tập luyện (Ảnh: Getty Images)

"Đây giống như giấc mơ thành hiện thực. Tôi đã chờ đợi điều này từ lâu. Có nhiều lúc tôi không biết điều gì sẽ đến tiếp theo, nhưng vẫn tiếp tục tin tưởng và làm việc chăm chỉ" Catlin chia sẻ.

Chiến thắng tại Hong Kong Open 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của John Catlin. Danh hiệu này cũng mở ra cơ hội để anh tranh tài tại hai giải đấu danh giá của làng golf thế giới.

Nguồn tin: Reuters