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Văn hóa - Giải trí

Jisoo trở lại đường đua âm nhạc với Addicted

THUỲ DƯƠNG, KỲ PHƯƠNG
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(HTV) - Jisoo (BLACKPINK) sẽ phát hành Addicted vào ngày 30/10. Addicted là đĩa đơn mở đường thứ hai cho album phòng thu solo đầu tay sắp ra mắt. Ca khúc được kỳ vọng tiếp nối sức hút quốc tế của sản phẩm trước đó đồng thời cho thấy màu sắc âm nhạc mới của nữ ca sĩ.

Jisoo hé lộ hình ảnh bí ẩn trong Addicted

Theo công ty quản lý của Jisoo - Blissoo, Addicted sẽ được phát hành đồng thời trên các nền tảng nhạc số trong nước và quốc tế vào 8 giờ sáng ngày 30/10 theo giờ Hàn Quốc

Trước ngày ra mắt, Blissoo đã triển khai chiến dịch quảng bá, lần lượt công bố đoạn hoạt họa logo, ảnh concept và video giới thiệu ngắn trên các kênh mạng xã hội chính thức.

Jisoo trở lại đường đua âm nhạc với Addicted - Ảnh 1.

Loạt ảnh concept khắc họa Jisoo đứng sau tấm rèm lấp lánh, với mái tóc mái dày và bộ móng tay đen cá tính (Ảnh: Dispatch)

Video giới thiệu cũng hé lộ một phần giai điệu cùng động tác vũ đạo, giúp người hâm mộ hình dung rõ hơn về sản phẩm mới.

Addicted của Jisoo mang màu sắc khác biệt so với Click

Addicted là EP nối tiếp Click, đĩa đơn mở đường được phát hành hồi tháng 9. 

Jisoo trở lại đường đua âm nhạc với Addicted - Ảnh 2.

Nếu Click khai thác sự kết nối tự nhiên giữa hai người tình cờ bị thu hút bởi nhau, Addicted được Blissoo giới thiệu là bước chuyển rõ nét về phong cách, hướng đến màu sắc tối hơn và chiều sâu phức tạp hơn (Ảnh: Dispatch)

Theo số liệu từ công ty quản lý, Click từng lọt top 10 bảng xếp hạng iTunes tại 43 khu vực và xuất hiện trên bảng xếp hạng Top Songs của Apple Music tại 11 quốc gia.

Bên cạnh hoạt động cùng BLACKPINK, Jisoo tiếp tục xây dựng sự nghiệp solo với những sản phẩm mang dấu ấn riêng. Năm ngoái, cô phát hành EP solo đầu tay Amortage, sau đó hợp tác với ca sĩ người Anh Zayn Malik trong ca khúc Eyes Closed. 

Jisoo trở lại đường đua âm nhạc với Addicted - Ảnh 3.

Sản phẩm này giúp Jisoo lần đầu góp mặt trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ (Ảnh: Blissoo)

Để quảng bá Addicted, Jisoo dự kiến trở lại các chương trình âm nhạc trên truyền hình Hàn Quốc với loạt sân khấu biểu diễn trực tiếp. Đây là những lần xuất hiện đáng chú ý của nữ ca sĩ trên các chương trình âm nhạc hằng tuần sau một thời gian vắng bóng.

Nguồn tin: Dispatch

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