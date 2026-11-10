CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Kinh tế

JICA ký hiệp định vay vốn cho dự án điện Ô Môn III

SỸ THÀNH // TRUNG TÂM TIN TỨC
Theo dõi HTV trên Google News

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký Hiệp định vay vốn với Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Tokyo để cung cấp khoản vay ODA Nhật Bản cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn III (I). Cùng ngày, lễ trao đổi văn kiện đã được tổ chức tại Cung điện Akasaka với

JICA ký hiệp định vay vốn cho dự án điện Ô Môn III - Ảnh 1.

Trong bối cảnh Việt Nam đạt được mức tăng trưởng kinh tế đáng kể trong những năm gần đây, Dự án sẽ xây dựng nhà máy nhiệt điện Tuabin khí chu trình hỗn hợp có hiệu suất cao, phát thải khí nhà kính tương đối thấp và có khả năng ứng phó linh hoạt với sự biến động sản lượng của các nguồn năng lượng tái tạo. Dự án sẽ góp phần bảo đảm cung cấp điện ổn định và thúc đẩy việc triển khai rộng rãi các dự án năng lượng tái tạo, qua đó đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp của Việt Nam. Dự án cũng được kỳ vọng sẽ góp phần ổn định môi trường kinh doanh cho hơn 2.000 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam.

Theo hiệp định vay vốn vừa được ký kết, Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III (I) sẽ được triển khai tại Ô Môn, thành phố Cần Thơ, nhằm nâng cao năng lực cung cấp điện cho khu vực phía Nam Việt Nam thông qua việc xây dựng một nhà máy nhiệt điện tuabin khí chu trình hỗn hợp mới tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu điện năng ngày càng tăng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của khu vực.

Các hợp phần chính của dự án bao gồm xây dựng nhà máy nhiệt điện tuabin khí chu trình hỗn hợp và triển khai các dịch vụ tư vấn liên quan. Khoản vay ODA của Nhật Bản dành cho dự án có giá trị tối đa 27,901 tỷ Yên Nhật. Lãi suất áp dụng là 1,4%/năm đối với phần xây dựng nhà máy và 0,01%/năm đối với dịch vụ tư vấn. Khoản vay có thời hạn hoàn trả 30 năm, bao gồm thời gian ân hạn 10 năm, với hình thức đấu thầu không ràng buộc.

Cơ quan thực hiện dự án là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam. Dự án đồng thời đóng góp vào việc thực hiện Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) số 7 về "Năng lượng sạch với giá thành hợp lý" và Mục tiêu số 9 về "Công nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển cơ sở hạ tầng".

Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 5 năm 2030 khi nhà máy chính thức đi vào vận hành.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

HTV chính thức ra mắt Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn phiên bản Truyền hình và Phát thanh

Văn hóa - Giải trí 19:02 10/11/2026

(HTV) - Hội thảo Văn hóa doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh năm 2026 với chủ đề “Văn hóa kiến tạo tương lai” tập trung làm rõ vai trò của văn hóa trong quản trị, phát triển doanh nghiệp, đồng thời đánh dấu sự ra mắt phiên bản truyền hình và phát thanh của Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn trên HTV.

Ngân mãi Chuông vàng tháng 11/2026: Nghệ sĩ và vai diễn

Ngân mãi Chuông vàng tháng 11/2026: Nghệ sĩ và vai diễn

Show nổi bật 16:00 10/11/2026

"Ngân mãi Chuông vàng" tháng 11/2026 giới thiệu vở "Bạch Hải Đường" với sự tham gia của NSƯT Kim Tiểu Long, NSƯT Thu Vân, Thanh Đồng, Dũng Nhí, Giải Tư CVVC 2013 Phạm Vũ Thành, Hoàng Dững, Chuông bạc 2025 Hà Như, Chuông bạc 2026 Ngân Huyền...

Show diễn tràn đầy năng lượng của những người cao tuổi Hy Lạp

Thế giới 19:03 10/11/2026

(HTV) - Tại Athens, Hy Lạp, một sân khấu đặc biệt đang mang đến góc nhìn mới về cuộc sống sau khi nghỉ hưu. Hơn 100 người cao tuổi cùng tham gia biểu diễn, thể hiện niềm đam mê nghệ thuật và tinh thần học hỏi không ngừng, bất kể tuổi tác.

2 phường ở TP. Hồ Chí Minh đạt tỷ lệ giải ngân đầu tư công trên 96%

Thời sự 14:48 10/11/2026

(HTV) - Chủ động đối thoại tháo gỡ vướng mắc mặt bằng và linh hoạt điều chuyển vốn, phường Dĩ An và Đông Hòa giải quyết hiệu quả các điểm nghẽn, đạt tỷ lệ giải ngân đầu tư công trên 96%.

Xem thêm