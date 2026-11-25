Hội thảo có sự tham dự của đại diện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE), Văn phòng JICA Việt Nam, công ty Taiyo Kisokogyo Co., Ltd., công ty tư vấn Oriental Consultants và Oriental Consultants Global cùng các bên liên quan khác.

Tại hội thảo, đại diện công ty Taiyo Kisokogyo Co., Ltd. đã trình bày các kết quả đạt được trong quá trình triển khai dự án. Trong khuôn khổ hoạt động trình diễn, dự án đã tiếp nhận và xử lý khoảng 1.000 m³ bùn nạo vét tại khu đất dự kiến xây dựng cơ sở 2 của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE) tại tỉnh Ninh Bình. Thông qua hệ thống xử lý trộn bằng đường ống (Pipeline Mixing), bùn nạo vét được cải tạo thành vật liệu đất có chất lượng cao hơn. Kết quả kiểm tra cho thấy đất cải tạo đáp ứng các yêu cầu về cường độ và khả năng chịu tải, có thể được sử dụng làm vật liệu xây dựng như vật liệu đắp đường và đắp đê, qua đó khẳng định tính khả thi của công nghệ được đề xuất trong điều kiện Việt Nam.

Bên cạnh đó, các khảo sát thực hiện tại địa phương cho thấy việc tìm kiếm địa điểm xử lý và chi trả chi phí xử lý đất thải xây dựng đang là một thách thức lớn. Trong khi đó, cùng với quá trình phát triển cơ sở hạ tầng, nhu cầu về vật liệu đất xây dựng tại Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Trước bối cảnh đó, kết quả dự án cho thấy tiềm năng chuyển đổi bùn nạo vét từ "chất thải cần xử lý" thành "nguồn tài nguyên có thể tái sử dụng". Cách tiếp cận này không chỉ góp phần giảm khối lượng chất thải và tác động đến môi trường mà còn hỗ trợ bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng, qua đó đóng góp vào thúc đẩy mô hình phát triển hạ tầng theo hướng tuần hoàn và bền vững.

Trong phần hỏi đáp, các bên tham dự cũng đã trao đổi về những kiến thức, kinh nghiệm thu được từ dự án cũng như khả năng ứng dụng và phát triển công nghệ trong thời gian tới. Dự án được triển khai từ tháng 5/2025 theo đề xuất của công ty Taiyo Kisokogyo Co., Ltd. (trụ sở tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản) trong khuôn khổ chương trình "Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và các hoạt động kinh doanh hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)" của JICA, nhằm góp phần giải quyết các vấn đề xã hội mà các nước đang phát triển đang đối mặt. Dự án phổ biến và trình diễn công nghệ tái sử dụng bùn đất đào vét sông ngòi làm vật liệu xây dựng nhằm hướng tới giải quyết tình trạng thiếu vật liệu xây dựng, thúc đẩy xây dựng đê điều, giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt và giảm tác động đến môi trường tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, cùng với quá trình đô thị hóa và nhu cầu duy tu, quản lý hệ thống sông ngòi, kênh rạch, một lượng lớn bùn đất đào vét phát sinh hằng năm và việc xử lý lượng bùn đất này đang trở thành một thách thức. Trong khi đó, tình trạng thiếu hụt vật liệu đất đắp và giá vật liệu xây dựng tăng cao đang làm chậm tiến độ xây dựng các công trình đê điều phòng chống thiên tai và hạ tầng cơ sở.

Trong khuôn khổ dự án, công ty Taiyo Kisokogyo Co., Ltd. đã phối hợp với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE) thực hiện thử nghiệm hệ thống tái sử dụng bùn đất đào vét. Theo đó, bùn đất được trộn với các chất phụ gia để tạo thành đất cải tạo, có thể sử dụng làm vật liệu xây dựng cho đê điều và các công trình hạ tầng khác. Dự án cũng tiến hành đánh giá phương pháp thi công và quy trình quản lý chất lượng nhằm xác định tính khả thi và hiệu quả của công nghệ trong điều kiện Việt Nam.

JICA sẽ tiếp tục hỗ trợ các sáng kiến góp phần giải quyết các vấn đề xã hội của Việt Nam thông qua chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp SDGs, đặc biệt trong các lĩnh vực phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường và phát triển hạ tầng bền vững.